Verseny

14 perce

Keresik Csősz legfinomabb süteményét!

Október 11-én, szombaton minden a gasztronómiáról fog szólni Csőszön.

Déri Brenda

Kolbásztöltő verseny, sütemény sütő verseny, széles étel-, és italkínálat várja az érdeklődőket Csőszön, október 4-én a Gasztrofesztiválon, amelyen idén újítás is lesz. A sütemény sütő verseny értékelésében a szokásos díjazáson felül kiosztják Az év süteménye Csőszön díjat is. Majd az elismerést elnyerő süteményt az adventi forgatag alatt mindenki megkóstolhatja – áll az esemény leírásában. 

De a gasztronómiai programokon túl érkeznek fellépők, lesz büntető rúgó verseny, mini vonat és érkezik ingyenes szűrőbusz is.

A versenyekre nevezni hivatali időben az önkormányzatnál lehet vagy a [email protected] e-mail címen.

 

