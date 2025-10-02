Keresik Csősz legfinomabb süteményét!

Kolbásztöltő verseny, sütemény sütő verseny, széles étel-, és italkínálat várja az érdeklődőket Csőszön, október 4-én a Gasztrofesztiválon, amelyen idén újítás is lesz. A sütemény sütő verseny értékelésében a szokásos díjazáson felül kiosztják Az év süteménye Csőszön díjat is. Majd az elismerést elnyerő süteményt az adventi forgatag alatt mindenki megkóstolhatja – áll az esemény leírásában.

De a gasztronómiai programokon túl érkeznek fellépők, lesz büntető rúgó verseny, mini vonat és érkezik ingyenes szűrőbusz is.

A versenyekre nevezni hivatali időben az önkormányzatnál lehet vagy a [email protected] e-mail címen.