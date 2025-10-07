október 7., kedd

Van mire büszkének lennünk

1 órája

​Micsoda küzdelem: Fejér vármegyei kerékpárút lett hazánk kedvence

Szoros végjátékot hozott a szavazás! Így került az élre és tette büszkévé a Fejér vármegyeieket ez az erdei kerékpárút. Mutatjuk a részleteket!

Feol.hu

​A környezettudatosság és az egészséges életmód népszerűsítése jegyében az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Erdőfeltárási és Erdei Sportok Szakosztálya idén is Magyarország legkedveltebb erdei kerékpárútját kereste. Az érdeklődőkre bízta, hogy kiválasszák Év Erdei Kerékpárútját, akinek több like-ot gyűjtött, az győzött.

Fotó: Országos Erdészeti Egyesület

Huszáros hajrá

Bár sokáig a Szántódpuszta–Jabapuszta útvonal vezetett, az utolsó napon megérkezett a Fejér vármegyei szavazók elsöprő ereje. A Szárliget–Csákvár szakasz nemcsak behozta, de toronymagasan le is hagyta versenytársait. 573 kedveléssel vitte el a fődíjat, 60 szavazatot verve a második, Balaton közeli kerékpárútra. A harmadik helyezett a Pilismarót – Kétbükkfa-nyereg szakasz lett (297 kedvelés).

Miért ilyen kedvelt a győztes kerékpárút? 

​A Fejér vármegyei aranyérmes a Vértes szívében kanyarog, ahogy a közleményben is írják, árnyas erdei ösvényekkel pihentető gurulásokkal várja a bicikliseket, az útvonal pedig valódi kincseket rejt. Van még kérdés? Irány bringázni!

 

Mindeközben Vargha Tamás, Székesfehérávár országgyűlési képviselője is fontos fejlesztéseket jelentett be a megyeszékhelyen, amely kerékpárutakat is magában foglal.

 

