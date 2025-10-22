16 perce
Játszva tanulnak, közben fejlődnek – legóval épül a figyelem és a kreativitás
Színes legó kockák, vidám gyerekzsivaj és rengeteg nevetés – így néz ki egy Edukido-foglalkozás Székesfehérváron vagy éppen a Velencei-tónál. A különleges, legó alapú program októbertől indult el a régió több óvodájában, és a gyerekek máris imádják. A képességfejlesztés játékos módját hozzák el a szakemberek a gyerekeknek.
Forrás: szervezők
- Az Edukido lényege, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, és közben fejlődjenek azok a képességeik, amelyek később az iskolában és az életben is segítik őket - meséli a képességfejlesztés egyik legújabb fehérvári módszeréről Bóna Ildikó, az Edukido Székesfehérvár és Velencei-tavi régiójának vezető oktatója a feol.hu-nak. - Nem hagyományos módon tanítunk, hanem játékos tanulással dolgozunk: a gyerekek legóval építenek, közösen gondolkodnak, beszélgetnek, és közben szinte észrevétlenül fejlődnek.
Képességfejlesztés Legóval
A program pedagógusok által kifejlesztett, nemzetközi módszertanon alapul, és már öt országban bizonyított. A legó itt nem csupán játék, hanem fejlesztő eszköz: segíti a finommotorika, a térlátás, a szem–kéz koordináció, a logikus gondolkodás, a kommunikáció és a csapatmunka fejlődését. - Több mint háromszáz különböző tematikánk van, minden órán más-más kalandba csöppenünk. Van, hogy várat építünk, máskor űrhajót vagy farmot, de előfordul, hogy egy közös mese alapján alkotunk. Minden téma egy új történet, amit a gyerekekkel együtt formálunk meg – magyarázza Ildikó.
Legó építés élvezettel
A foglalkozásokon mindig van egy közös legó építés, amelyet aztán a gyerekek saját ötleteikkel tovább alakíthatnak. - A legjobb pillanatok azok, amikor látom, hogy a gyerekek teljesen belefeledkeznek a játékba, és a legóból született alkotások mögött valódi gondolatok, ötletek, történetek bontakoznak ki. Ilyenkor fejlődik leginkább a figyelem, a koncentráció, és a kreativitás is.
Játékos tanulás
A program különlegessége, hogy a legtöbb foglalkozás közvetlenül az óvodákban zajlik, így a gyerekeknek nem kell külön elutazniuk. - Mi megyünk a gyerekekhez, nem fordítva – mondja,s hozzáteszi: - Hetente egyszer tartunk foglalkozást az óvodai időben, hogy mindenki számára elérhető legyen a játékos tanulás. Már ott vagyunk a pákozdi Nyitnikék Óvodában, a Sukorói Óvodában, a velencei Meseliget Óvodában, a gárdonyi Életfácska Református Óvodában és a székesfehérvári Olajfa Református Óvodában is. Emellett több külső helyszínen, például Kápolnásnyéken a Kocka Kuckóban és Székesfehérváron a Móka-Vár Játszóházban is tartunk órákat.
Figyelemfejlesztés önbizalommal
A tapasztalatok rendkívül pozitívak. - A pedagógusok és a szülők is észreveszik, hogy a gyerekek fejlődnek. Javul a figyelmük, nő az önbizalmuk, bátrabban kommunikálnak, és megtanulnak csapatban dolgozni. A legó egy nyitott, befogadó légkört teremt, így még a legfélénkebb gyerekek is feloldódnak. Az oktató szerint a képességfejlesztés nem arról szól, hogy a gyerekek minél több tudást szerezzenek, hanem arról, hogy megtanuljanak gondolkodni, kitartani, és önállóan megoldásokat találni. – A legó ebben csodálatos eszköz, mert minden darabka lehetőség. A gyerekek építenek, kísérleteznek, néha hibáznak, majd újrakezdik – és mindezzel rengeteget tanulnak önmagukról.
Az érdeklődők novemberben két ingyenes bemutató foglalkozáson is bepillantást nyerhetnek az Edukido világába Székesfehérváron: november 10-én és 11-én 15:30-tól várják a családokat a Harmatgyöngye és a Kicsi Kincsem óvodákban.
- A célunk, hogy minél több gyerekhez eljuttassuk a játékos tanulás örömét – teszi hozzá Bóna Ildikó, ahogy azt is: - Mert a képességfejlesztés nem arról szól, hogy valamit elvárunk tőlük, hanem arról, hogy teret adunk nekik kibontakozni. Szakképzett, gyerekközpontú, tapasztalattal rendelkező oktatóink segítségével kiscsoportos foglalkozásaink hatékonysága kiemelkedő! Ilyen oktatónk Martonné Beke Éva is, aki, - mint természetesen minden oktatónk - szívvel, lélekkel, szaktudással, és felelősen vezeti ezeket a foglalkozásokat, ahonnan a gyerekek boldogan, sok mesélnivalóval gazdagodva, sok tudást magukba szívva térhetnek haza! Így segítjük a gyerekeket – legó-kockáról legó-kockára.