Játszva tanulnak, közben fejlődnek – legóval épül a figyelem és a kreativitás

- Az Edukido lényege, hogy a gyerekek játszva tanuljanak, és közben fejlődjenek azok a képességeik, amelyek később az iskolában és az életben is segítik őket - meséli a képességfejlesztés egyik legújabb fehérvári módszeréről Bóna Ildikó, az Edukido Székesfehérvár és Velencei-tavi régiójának vezető oktatója a feol.hu-nak. - Nem hagyományos módon tanítunk, hanem játékos tanulással dolgozunk: a gyerekek legóval építenek, közösen gondolkodnak, beszélgetnek, és közben szinte észrevétlenül fejlődnek.

Az Edukido program játékos képességfejlesztésre épít: a gyerekek legóval tanulnak, közben fejlődik figyelmük, kreativitásuk és önbizalmuk – mindezt vidám, támogató közegben, szakképzett oktatókkal

Forrás: Szervezők

Képességfejlesztés Legóval

A program pedagógusok által kifejlesztett, nemzetközi módszertanon alapul, és már öt országban bizonyított. A legó itt nem csupán játék, hanem fejlesztő eszköz: segíti a finommotorika, a térlátás, a szem–kéz koordináció, a logikus gondolkodás, a kommunikáció és a csapatmunka fejlődését. - Több mint háromszáz különböző tematikánk van, minden órán más-más kalandba csöppenünk. Van, hogy várat építünk, máskor űrhajót vagy farmot, de előfordul, hogy egy közös mese alapján alkotunk. Minden téma egy új történet, amit a gyerekekkel együtt formálunk meg – magyarázza Ildikó.

Legó építés élvezettel

A foglalkozásokon mindig van egy közös legó építés, amelyet aztán a gyerekek saját ötleteikkel tovább alakíthatnak. - A legjobb pillanatok azok, amikor látom, hogy a gyerekek teljesen belefeledkeznek a játékba, és a legóból született alkotások mögött valódi gondolatok, ötletek, történetek bontakoznak ki. Ilyenkor fejlődik leginkább a figyelem, a koncentráció, és a kreativitás is.

Forrás: szervezők

Játékos tanulás

A program különlegessége, hogy a legtöbb foglalkozás közvetlenül az óvodákban zajlik, így a gyerekeknek nem kell külön elutazniuk. - Mi megyünk a gyerekekhez, nem fordítva – mondja,s hozzáteszi: - Hetente egyszer tartunk foglalkozást az óvodai időben, hogy mindenki számára elérhető legyen a játékos tanulás. Már ott vagyunk a pákozdi Nyitnikék Óvodában, a Sukorói Óvodában, a velencei Meseliget Óvodában, a gárdonyi Életfácska Református Óvodában és a székesfehérvári Olajfa Református Óvodában is. Emellett több külső helyszínen, például Kápolnásnyéken a Kocka Kuckóban és Székesfehérváron a Móka-Vár Játszóházban is tartunk órákat.