Összefogás ereje: a KÉPES Program újabb iskolát szépített meg Fehérváron

A Hétvezér Általános Iskola udvarán folytatódott hétfő délután a Közösségi Értékteremtő Program – Együtt Székesfehérvárért! A KÉPES Program keretében az iskola kerítését és a padokat festették le a programban résztvevő cégektől érkező önkéntesek. A munkához a Városgondnokság biztosította a szükséges eszközöket.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

KÉPES Programmal az iskolákért

A KÉPES Program hosszú évekre tekint vissza, fő célja pedig, hogy az önkormányzat, a tankerület és a város cégei közösen újítsák fel a fehérvári iskolákat és környezetüket. A KÉPES Program résztvevőit Nagyné Mészáros Beáta, a Hétvezér Általános Iskola igazgatója köszöntötte, köszönetét fejezve ki az iskola udvarának nemrégiben történt felújításáért, mely során a műfülyes pályára gumiburkolat került, valamint kicserélték az összes hozzátartozó elemet, továbbá új udvari játszó eszközöket is kapott az intézmény.

Az elmúlt hónapok során az iskola több felújításon is átesett, megújultak a vizesblokkok és a homlokzat, új hőszigetelést kapott az intézmény, nyáron pedig az udvar újult meg – mondta el Mészáros Attila alpolgármester, hozzáfűzve, hogy a KÉPES Program keretében mintegy húsz millió forintot költöttek a részt vevő cégekkel közösen arra, hogy a Hétvezér Általános Iskola és a Vasvári Pál Iskola udvara megújuljon.

Az összefogásért mondott köszönetet Deák Lajosné önkormányzati képviselő is: – Nagyon köszönöm Székesfehérvár cégeinek, hogy így támogatják az intézményeinket, s köszönöm a munkavállalóknak, hogy itt Székesfehérváron dolgoznak – ezzel is erősítik a gazdaságunkat. Ebben az iskolában a szülők és a tantestület is mindent megtesz azért, hogy a gyerekek minél kiegyensúlyozottabb, nyugotabb légkörben tanulhassanak. A mai munkával pedig ehhez önök is hozzájárulnak, amit ez úton is hálásan köszönök – fogalmazott Deák Lajosné.