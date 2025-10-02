Így vonultak át a katonák Székesfehérváron (videóval)

Mostanában nem először bukkantak fel katonai járművek Székesfehérváron, hiszen az előző héten a Pápáról induló konvoj is keresztül haladt a városon, mind a szárazföldi, mind a légijárművek – erről további részleteket és képgalériát IDE KATTINTVA tekinthet meg – láthatóak voltak.

Katonai járművek a székesfehérvári Auchannál

Fotó: Kelemen Kornél

Katonai járművek az Auchannál

Csütörtök kora délután a feol.hu munkatársai katonai járművekre lettek figyelmesek, amelyeket sikerült is lencsevégre kapni. A terepszínű teherautókat Magyar Honvédségi járműveket kísérő autók is tartoztak, melyek jelezték a forgalom számára a konvoj áthaladását. Székesfehérváron az Auchan körforgalomnál találkoztunk a gépjárművekkel, melyek az M7-es autópálya felé vették az irányt, vélhetőleg Budapest felé tartottak.