Kárpátalja: utolsó 24 óráját éli a magyarság?
Nagy Csaba, a Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány elnöke három és fél éve igyekszik ott állni azok mellett, akik megpróbálnak túlélni a kárpátaljai háborús valóságban. Szolgálatával gyerekeknek és időseknek segít, ételt oszt, támaszt nyújt, időnként amerikai orvosokat kísér a magyar iskolákba. Lelkipásztorként meghallgatja a hozzá fordulókat, imádkozik értük, Kárpátalja fogyatkozó magyarságáért – a békéért. Amit szerinte csakis Isten hozhat el.
A segélymunkások naponta megtapasztalják a gyerekek fájdalmát, a reménytelenséget
Forrás: Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány
Kéz és láb nélküli emberek között
– Legutóbb a Munkácsot ért rakétatámadás után beszélgettünk. Azóta volt okuk arra, hogy egy kicsit megnyugodjanak?
– A háború nem csak a rakétatámadásokról, a robbanásokról szóló hírek miatt okoz állandó feszültséget, hiszen ilyesmi megtörtént Kárpátalján már korábban is – mondta a FEOL-nak Nagy Csaba, a Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány elnöke. – Ami legjobban megterheli az embereket, az a háború állandó jelenléte a tudatukban, a körülöttünk lévő rokkantak, láb és kéz nélkül élők, bottal járók látványa, vagy azoké, akik kerekesszékben közlekednek. Ilyen korábban alig volt, most egyre inkább szembetűnő. Látjuk, tapasztaljuk, hogy a háború rendületlenül folyik tovább. De rendkívül nyomasztó a történtek anyagi következménye is. Az országban a háborús helyzet miatt egyre drágább minden, folyamatosan emelkednek az árak, a nyugdíjak és a fizetések azonban több évvel ezelőtti szinten maradtak. Tart az elszegényedés, és elsősorban gondoljunk a legsérülékenyebb rétegekre, a nyugdíjasokra, vagy a krónikus betegségben szenvedőkre, mert ők rettenetes helyzetbe kerültek. Hiszen nem tudják kiváltani a gyógyszert, nem tudják kifizetni a rezsiszámlát. Ez pszichésen nagyon megterhelő, önmagában a jövőtől való félelem is gyomorbántalmakat és mindenféle más betegséget okoz, miközben agresszivitást vált ki, amely a mindennapokban egyre inkább tapasztalható.
– Mit tehetnek ebben a helyzetben?
– Szervezetünk időközönként ott van a magyar ajkú iskolákban, csak Beregszászban a hat magyar nyelvű oktatási intézményben több száz gyermek tanul. Rendszeresen kísérünk el hozzájuk az Egyesült Államokból érkezett orvoscsoportokat, ahol egészségügyi napokat rendezünk. Nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy a szülők eljöttek a gyerekekkel a vizsgálatokra, és esetenként maguk is kértek segítséget. Igyekeztünk belgyógyászt, gyermekorvost, családterapeutákat meghívni, így aztán az alkalmak során sok anyukát konkrét orvosi tanácsokkal, gyógyszerekkel tudtunk támogatni. Egy-egy ilyen egyhetes turnus végén az amerikai egészségügyi szakemberekkel megbeszéljük a tapasztalatokat, és az derült ki, hogy a legtöbb betegség a szorongásból alakult ki. Ezért mentálhigiénés segítségre van szükség, de az ehhez értőket nem lehet egyik napról a másikra kiképezni, az hosszabb időt vesz igénybe. Annyira nagy az igény, hogy nincs elegendő szakember.
Az agresszió megtapasztalása
– Látják az aggodalom terhét a gyermekeken? Hiszen sokan vagy gyászolnak, vagy fronton, netán külföldön lévő édesapjukért aggódnak. Elviselhető ez a nyomás még Kárpátalján?
– A Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány már 2023 óta napi szinten 8-10-12 fős, gyermek PTSD-csoportokat működtet, mi ezeket „Art-terápiás” foglalkozásoknak nevezzük. A gyerekek sokan a frontokról, a harcok elől menekültek, shelterekben vagy bérlakásokban laknak, mások helyiek, kárpátaljaiak. Amikor ragasztanak, festenek vagy rajzolnak, legtöbbször háborús alkotások születnek. Olyan képek készülnek, amelyek az agresszivitás megtapasztalásáról árulkodnak. Néhányuknak már meghalt az édesapja a fronton, mások apja hadifogolyként orosz területen raboskodik, és erről csak sírva, könnyezve tudnak beszélni. Amikor ezt halljuk, összeszorul a szívünk. Egy gyermeknek az édesapja három éve nem lépett ki az utcára, mert attól fél, hogy elviszik harcolni. Nem dolgozik, csak retteg, és ez a feszültség a családon belül borzasztó nehézségeket okoz. És ezt mi mind látjuk. A háborúnak mindenhol hatása van, az agresszió nem csökken, csak növekszik. Nézzük csak a mai napot: ma október 6-án, hétfőn beszélgetünk, tegnap, azaz vasárnap reggel Lemberget tucatnyi rakéta érte, a város egy részét szétbombázták, a támadásnak több halálos áldozata lett, civilek veszítették életüket. Mivel a háború agressziója nem csökken, azon gondolkodunk, miként tudjuk tovább működtetni szociális segélyprogramjainkat. Mi ezután is elsősorban a gyerekekre fókuszálnánk, de látjuk, hogy 2026-ra elfogy az a támogatói háttér, amellyel a már említett kiscsoportos foglalkozásokat eddig működtettük.
– Érzékeli a magyar lélekszám csökkenését?
– Ezt nehéz megválaszolni, hiszen nagyon sokan rejtőzködnek, ám tudjuk, hogy rengetegen elhagyták az országot a háború kitörésétől kezdve. Ez a régió minden támadástól függetlenül még mindig Ukrajna legbiztonságosabb területe, ezért nagyon sok menekült költözött Kárpátaljára. Ungvár lakossága 2021-ben, azaz még a háború kitörése előtt mintegy 100 ezer főt számlált, ez mostanra, három és fél év alatt több mint 200 ezerre nőtt. A város egyetlen óriási építkezési terület, tömbházak sorát húzzák fel. A magyar nemzetiségű lakosság helyére keletről ukrán vagy orosz ajkú népesség érkezik. Az egyik iskolaigazgató azt mondta nekem erről: „Csaba, az utolsó 24 órát éljük!”. Elszomorít ez, mert minél jobban elhúzódnak a harcok, a magyarok lélekszámának hanyatlása egyre hatványozottabb lesz.
A hit hősei és az Isten békéje
– Milyenek a fronton a hétköznapok? Miről beszélnek a túlélők?
– A háborúkkal kapcsolatban sokan még mindig sablonokban gondolkodnak. A legutóbbi, amelyre vissza tudnak emlékezni, a második világégés volt tankokkal, ágyúkkal, repülőkkel. Ma már ezt el kell felejteni. Teljesen megváltozott a stratégia, ez a drónok háborúja, ahol néhányszáz eurós, öngyilkos eszközökkel céloznak és ölnek meg embereket, autókat, járműveket támadnak. Az ellenség láthatatlan, csend van, nincs lövés, csak egy halk, zúgó hangot hallani, aztán kész, vége van mindennek! A drón megtalálja a katonát. A frontvonal közelében lévő kisvárosokban, egyes útszakaszokon védőhálót húztak ki sok-sok kilométeren keresztül, hogy megpróbálják megakadályozni az ilyen harci eszközök támadását. Amikor a katona kikerül a frontvonalba, hiába bújik lövészárokba, mert oda is utána repül a drón, és ott pusztítja el. Néhány nap múlva a hozzátartozók már csak a hírt kapják meg, hogy a szeretett férfi nincs többé.
– Lelkészként miként képes állni a sarat?
– A háború a legdurvább, ami történhet egy néppel, ami rossz csak létezhet az ember életében. Ilyen helyzetben nincs biztonságérzet, jövőkép, terv, életcél, ami korábban értéket jelentett, az nem létezik többé. Mert elég egy drón, és elveszted a házad. Minden, amiért éltél, amiért dolgoztál, hitelt fizettél, füstté válik, és vége az egzisztenciádnak. Emiatt sokan nyitottabbak arra, hogy eljárjanak istentiszteletre, hogy feltegyék a kérdést: mikor lesz ennek vége? Mikor tudunk átlagos életet élni? Mikor lesz vége a stressznek, mikor lesz végre béke? Amikor evangelizációs alkalmakat szervezünk a gyülekezetben, egyre többen jönnek el, mert az emberek legtöbbje csak bajban keresi az Istent, jólétben passzívitás és közöny tapasztalható. De amikor a talpak alatt megmozdul a talaj és olyan események jönnek, amelyek felett az embereknek nincs hatalmuk, sokan Isten felé
fordulnak.
– Nem vihet haza minden keservet és nyomorúságot. Miként óvja saját magát a rendkívüli nyomás alatt?
– Ezt a kérdést többször feltették már nekem az elmúlt három és fél év során. Valami hasonlót szoktam válaszolni, mint amit Charles Spurgeon mondott. „Itt van az irodámban a hátam mögött egy kis ablak. Amikor elmennek a látogatók, kinyitom és elengedem a hallottakat, mert nem akarom, hogy terheljék a szívem.” Valahogy így vagyok én is, meghallgatom azokat, akik hozzám fordulnak, imádkozom értük, de igyekszem az elhangzottakat továbbadni Istennek. Mert az eseményekre én sem lehetek hatással, egyedül az Úr tud segíteni az embereknek. A stressz, az álmatlanság, a káosz közepette, amikor minden remény szertefoszlik, az imádság ereje megnyilvánul az életünkben, és ha rábízzuk magunkat, akkor Isten békét ad. Ha körülöttünk vihar tombol, háború dúl, csak Isten nyújthat békességet, de ehhez őszintén át kell adni az Úrnak az életünket. Nincs új a Nap alatt, csak Isten kegyelme képes békét és nyugalmat hozni, és ez reményt jelent. Az első hithősök, a tanítványok is oda mentek már az első és a második században, ahonnan mindenki más elmenekült. A keresztények eljártak a leprások közé, odavitték az örömhírt, az evangéliumot. Ha a körülmények nem is változtak, de Isten által szeretet és békesség költözött az életükbe. Én azzal engedem el a híveket, miután meghallgatom őket, hogy imádkozom: „Az Úr adjon békét nekem és mindazoknak, akik aggodalmaskodnak!”