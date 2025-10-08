Kárpátalja: utolsó 24 óráját éli a magyarság?

Nagy Csaba és munkatársai nem csak egészségügyi és lelki segítséget nyújtanak, a támogatást gyakran házhoz viszik

Forrás: Kárpátaljai Baptista Jótékonysági Alapítvány

– Érzékeli a magyar lélekszám csökkenését?

– Ezt nehéz megválaszolni, hiszen nagyon sokan rejtőzködnek, ám tudjuk, hogy rengetegen elhagyták az országot a háború kitörésétől kezdve. Ez a régió minden támadástól függetlenül még mindig Ukrajna legbiztonságosabb területe, ezért nagyon sok menekült költözött Kárpátaljára. Ungvár lakossága 2021-ben, azaz még a háború kitörése előtt mintegy 100 ezer főt számlált, ez mostanra, három és fél év alatt több mint 200 ezerre nőtt. A város egyetlen óriási építkezési terület, tömbházak sorát húzzák fel. A magyar nemzetiségű lakosság helyére keletről ukrán vagy orosz ajkú népesség érkezik. Az egyik iskolaigazgató azt mondta nekem erről: „Csaba, az utolsó 24 órát éljük!”. Elszomorít ez, mert minél jobban elhúzódnak a harcok, a magyarok lélekszámának hanyatlása egyre hatványozottabb lesz.

Az amerikai orvoscsoportok egy-egy hetet töltenek a magyar iskolákban

Forrás: BSZ

A hit hősei és az Isten békéje

– Milyenek a fronton a hétköznapok? Miről beszélnek a túlélők?

– A háborúkkal kapcsolatban sokan még mindig sablonokban gondolkodnak. A legutóbbi, amelyre vissza tudnak emlékezni, a második világégés volt tankokkal, ágyúkkal, repülőkkel. Ma már ezt el kell felejteni. Teljesen megváltozott a stratégia, ez a drónok háborúja, ahol néhányszáz eurós, öngyilkos eszközökkel céloznak és ölnek meg embereket, autókat, járműveket támadnak. Az ellenség láthatatlan, csend van, nincs lövés, csak egy halk, zúgó hangot hallani, aztán kész, vége van mindennek! A drón megtalálja a katonát. A frontvonal közelében lévő kisvárosokban, egyes útszakaszokon védőhálót húztak ki sok-sok kilométeren keresztül, hogy megpróbálják megakadályozni az ilyen harci eszközök támadását. Amikor a katona kikerül a frontvonalba, hiába bújik lövészárokba, mert oda is utána repül a drón, és ott pusztítja el. Néhány nap múlva a hozzátartozók már csak a hírt kapják meg, hogy a szeretett férfi nincs többé.

Az idő múlásával a nélkülözés egyre csak növekszik a magyarok lakta területen

Forrás: BSZ

– Lelkészként miként képes állni a sarat?

– A háború a legdurvább, ami történhet egy néppel, ami rossz csak létezhet az ember életében. Ilyen helyzetben nincs biztonságérzet, jövőkép, terv, életcél, ami korábban értéket jelentett, az nem létezik többé. Mert elég egy drón, és elveszted a házad. Minden, amiért éltél, amiért dolgoztál, hitelt fizettél, füstté válik, és vége az egzisztenciádnak. Emiatt sokan nyitottabbak arra, hogy eljárjanak istentiszteletre, hogy feltegyék a kérdést: mikor lesz ennek vége? Mikor tudunk átlagos életet élni? Mikor lesz vége a stressznek, mikor lesz végre béke? Amikor evangelizációs alkalmakat szervezünk a gyülekezetben, egyre többen jönnek el, mert az emberek legtöbbje csak bajban keresi az Istent, jólétben passzívitás és közöny tapasztalható. De amikor a talpak alatt megmozdul a talaj és olyan események jönnek, amelyek felett az embereknek nincs hatalmuk, sokan Isten felé

fordulnak.