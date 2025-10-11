Karácsonyi álomvilág Fejérben, aminek mindenki a csodájára jár

Az ötlet tavaly tavasszal született meg, és azóta minden energiájukat annak szentelték, hogy felépítsék saját karácsonyi csodavilágukat. Október elejére megnyílt a látogatók előtt az a mesebeli hely, ahol minden nap karácsony van.

A karácsonyi csoda nem csak egy napig tart

Forrás: Amatőr felvétel / duol.hu

Karácsonyi csoda számokban

A család elárulta, hogy két kilométernyi fényfüzér, több száz négyzetméternyi díszítés, hatalmas világító szánkó és óriási fényfa teszi igazán varázslatossá a látványt. A belső térben különböző stílusban feldíszített karácsonyfák várják a látogatókat, akik mind kívül, mind belül szabadon fotózhatnak.