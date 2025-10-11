október 11., szombat

Ünnep

2 órája

Karácsonyi álomvilág Fejérben, aminek mindenki a csodájára jár

Címkék#Fejérben#fényfüzér#csoda#karácsonyfa

Egy különleges álom vált valóra egy család elhatározásával Rácalmáson: olyan helyet teremtenek, ahol soha nem múlik el a karácsony varázsa. A család célja, hogy egész évben életben tartsa azt a meghitt, fényekkel és szeretettel teli hangulatot, amit mindannyian a karácsonyhoz kötünk.

Feol.hu

Az ötlet tavaly tavasszal született meg, és azóta minden energiájukat annak szentelték, hogy felépítsék saját karácsonyi csodavilágukat. Október elejére megnyílt a látogatók előtt az a mesebeli hely, ahol minden nap karácsony van.

karácsony
A karácsonyi csoda nem csak egy napig tart
Forrás: Amatőr felvétel / duol.hu

Karácsonyi csoda számokban

A család elárulta, hogy két kilométernyi fényfüzér, több száz négyzetméternyi díszítés, hatalmas világító szánkó és óriási fényfa teszi igazán varázslatossá a látványt. A belső térben különböző stílusban feldíszített karácsonyfák várják a látogatókat, akik mind kívül, mind belül szabadon fotózhatnak.

Mindezt külső támogatás nélkül, családi összefogással, baráti segítséggel valósították meg. Nem volt egyszerű: nyári hőségben díszítettek karácsonyfát, éjszakákba nyúlóan dolgoztak – de a végeredmény minden fáradságot megért.

Ez a hely nem csupán egy látványosság – hanem egy szívből jövő üzenet: a karácsony csodája nem egyetlen napra szól, hanem bennünk él egész évben.

A nyitvatartásról és a család terveiről a duol.hu teljes cikkjében olvashatnak!

 

