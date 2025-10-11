1 órája
Karácsonyi álomvilág Fejérben, aminek mindenki a csodájára jár
Egy különleges álom vált valóra egy család elhatározásával Rácalmáson: olyan helyet teremtenek, ahol soha nem múlik el a karácsony varázsa. A család célja, hogy egész évben életben tartsa azt a meghitt, fényekkel és szeretettel teli hangulatot, amit mindannyian a karácsonyhoz kötünk.
Az ötlet tavaly tavasszal született meg, és azóta minden energiájukat annak szentelték, hogy felépítsék saját karácsonyi csodavilágukat. Október elejére megnyílt a látogatók előtt az a mesebeli hely, ahol minden nap karácsony van.
Karácsonyi csoda számokban
A család elárulta, hogy két kilométernyi fényfüzér, több száz négyzetméternyi díszítés, hatalmas világító szánkó és óriási fényfa teszi igazán varázslatossá a látványt. A belső térben különböző stílusban feldíszített karácsonyfák várják a látogatókat, akik mind kívül, mind belül szabadon fotózhatnak.
Mindezt külső támogatás nélkül, családi összefogással, baráti segítséggel valósították meg. Nem volt egyszerű: nyári hőségben díszítettek karácsonyfát, éjszakákba nyúlóan dolgoztak – de a végeredmény minden fáradságot megért.
Ez a hely nem csupán egy látványosság – hanem egy szívből jövő üzenet: a karácsony csodája nem egyetlen napra szól, hanem bennünk él egész évben.
