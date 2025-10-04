Kapu Tibor segítségével szól az égig a fehérvári diákok hangja

A kezdetektől fogva közismert, hogy Kapu Tibor számára rendkívül fontos, hiszen már a dokkolás idejében nyilvánosságra hozta azt a lejátszási listát, amit magával vitt a Nemzetközi Űrállomásra. Az 56 dalból álló listára több Fejér megyei kötődésű előadó szerzeménye is szerepelt, de természetesen nem maradhatott le róla a Bagossy Brothers Company Visszajövök című dala, ami – valljuk be – áthallásos is lehetett a magyar űrhajós esetében.

Kapu Tibor életében erősen áthallásos lehet a Visszajövök című dal. Fotó: Piotr Nowak / Forrás: MTI/EPA/PAP

A dal és Kapu Tibor története pedig közel sem ért véget azzal, hogy ő magával vitte a Nemzetközi Űrállomásra. Sőt, talán csak akkor kezdődött igazán. Azóta az űrhajós a Budapest Park színpadát is meghódította a zenekarra, ahol Kapu Tibor egy gitárral kísérte a sokak által szeretett dalt.

Kapu Tibor a Nemzetközi Űrálommásra is magával vitte gitárját

Így kezdődik a nemrégiben közzétett videóklip is: Kapu Tibor, egy gitár és néhány tudomány tény a világűr és a hangszer viszonyáról. Aztán felcsendülnek a jól ismert dallamok az űrhajós gitárján, amihez a Bagossy Brothers Company tagjai is csatlakoznak. És így jutunk el a diákokhoz, akik kórusban éneklik a sorokat. Köztük pedig a székesfehérvári Tóparti Gimnázium tanulói, akik méltón öregbítik ezzel Székesfehérvár zenei életének hírnevét.

A Bagossy Brothers Company egy fergeteges koncerttel nyitotta meg a fehérvári nyarat, és valójában rájuk is igaz volt az, "Visszajövök". Hiszen egy korábbi koncertjüket hatalmas vihar szakította félbe a megyeszékhelyen, ahol sokan csalódottak voltak, hogy kedvenceik előadása idejekorán megszakadt. Ám a biztonság volt az első, és a zenekar most sem hagyta cserben közönségét. Ahogy idejük engedte, visszajöttek!