október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges videóklip

1 órája

Kapu Tibor segítségével szól az égig a fehérvári diákok hangja

Címkék#koncert#Kapu Tibor#űrhajós#Bagossy Brothers Company

Különleges videóklip hódít az interneten. A nem mindennapi koprodukcióban az ország egyik legismertebb és legsikeresebb zenekarának dala csendül fel Kapu Tibor és sok-sok diák közreműködésével. Székesfehérvári diákok is közreműködtek abban, hogy a Visszajövök című dal jól ismert sorai egészen a világűrig jussanak.

Baráth Eszter

A kezdetektől fogva közismert, hogy Kapu Tibor számára rendkívül fontos, hiszen már a dokkolás idejében nyilvánosságra hozta azt a lejátszási listát, amit magával vitt a Nemzetközi Űrállomásra. Az 56 dalból álló listára több Fejér megyei kötődésű előadó szerzeménye is szerepelt, de természetesen nem maradhatott le róla a Bagossy Brothers Company Visszajövök című dala, ami – valljuk be – áthallásos is lehetett a magyar űrhajós esetében.

Kapu Tibor
Kapu Tibor életében erősen áthallásos lehet a Visszajövök című dal. Fotó: Piotr Nowak / Forrás: MTI/EPA/PAP

A dal és Kapu Tibor története pedig közel sem ért véget azzal, hogy ő magával vitte a Nemzetközi Űrállomásra. Sőt, talán csak akkor kezdődött igazán. Azóta az űrhajós a Budapest Park színpadát is meghódította a zenekarra, ahol Kapu Tibor egy gitárral kísérte a sokak által szeretett dalt.

Kapu Tibor a Nemzetközi Űrálommásra is magával vitte gitárját

Így kezdődik a nemrégiben közzétett videóklip is: Kapu Tibor, egy gitár és néhány tudomány tény a világűr és a hangszer viszonyáról. Aztán felcsendülnek a jól ismert dallamok az űrhajós gitárján, amihez a Bagossy Brothers Company tagjai is csatlakoznak. És így jutunk el a diákokhoz, akik kórusban éneklik a sorokat. Köztük pedig a székesfehérvári Tóparti Gimnázium tanulói, akik méltón öregbítik ezzel Székesfehérvár zenei életének hírnevét.

A Bagossy Brothers Company egy fergeteges koncerttel nyitotta meg a fehérvári nyarat, és valójában rájuk is igaz volt az, "Visszajövök". Hiszen egy korábbi koncertjüket hatalmas vihar szakította félbe a megyeszékhelyen, ahol sokan csalódottak voltak, hogy kedvenceik előadása idejekorán megszakadt. Ám a biztonság volt az első, és a zenekar most sem hagyta cserben közönségét. Ahogy idejük engedte, visszajöttek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu