45 perce

„Kálozon a történelem nem csak a könyvek lapjain él” – október 23-ra emlékeztek

Nemzetközi ünnepünkön, október 23-án Kálozon is az 1956-os forradalom- és szabadságharcra emlékeztek a helyiek.

Déri Brenda
„Kálozon a történelem nem csak a könyvek lapjain él” – október 23-ra emlékeztek

Fotó: Déri Brenda / FMH

A világháborús emlékműnél gyűltek össze csütörtök délelőtt a káloziak, hogy együtt emlékezzenek a múltra, a magyarok hősies tetteire és a szabadságért vívott harcaira. Az emlékezőket Simon Csaba polgármester köszöntötte, aki beszédében úgy fogalmazott, hogy Kálozon a történelem nem csak a könyvek lapjain, hanem az emberek szívében is tovább él.

Október 23-i megemlékezés Kálozon.
Fotó: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

„Ezen a napon emlékezzünk az 1956-os forradalom hőseire, azokra a magyarokra, akik nem tűrték tovább az elnyomást és életüket kockáztatták a szabadságért. Emlékezzünk 1989-re, amikor a magyar nép ismét kimondta: szabad országban akarunk élni” – hangzott el a településvezetőtől, aki így folytatta:

„A szabadság eszméje itt, Kálozon is mélyen gyökerezik. Egy olyan faluban élünk, ahol az emberek mindig is tudták, hogy mit jelent a munka, a becsület, a közösség és a hűség. Hőseink nehéz idők, háborúk is után mindig talpra álltak, mert tudták, hogy az élet csak akkor értékes, ha van benne hit, hazaszeretet és összetartás.”

A polgármester beszédét követően a helyi általános iskola nyolcadik osztályos tanulóinak műsora következett, majd pedig a Kálozi Őszikék Nyugdíjas Klub énekkel zárta az ünnepségek.

 

