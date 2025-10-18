október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A juhok királya és a juhász lelke

1 órája

A magyar puszta egyik utolsó juhásza: Juhász Imre és a rackajuh titkai (videó, galéria)

Címkék#pásztorkutya#gémeskút#riport#Juhász Imre

Szabadegyházán, a magyar puszta szívében még él a juhászélet! Ott, ahol Juhász Imre racka juhaival él harmóniában, távol a város zajától. A rackajuh nem csupán egy állatfaj számára, hanem a hagyomány, a kitartás és az egyszerű, mégis tartalmas élet jelképe.

Bokányi Zsolt
A magyar puszta egyik utolsó juhásza: Juhász Imre és a rackajuh titkai (videó, galéria)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szabadegyházán, a napsütéses őszi délutánban érkeztünk meg Juhász Imréhez, aki párjával együtt fogadott bennünket. Már a kapuban érezni lehetett azt a nyugalmat, amit csak az tud, aki a természet ritmusában él. Imre – akinek neve is a hivatását hordozza – igazi juhász, s nemcsak beszél róla, hanem nap mint nap megéli, mit jelent e mesterség ősi tisztasága. 

Juhász Imre
Juhász Imre és Bogi kutya  szeretett tanyán! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Bevezetett bennünket a juhászélet mindennapjaiba: megmutatta az állatállományt, a gémeskút körüli itatást, és persze megismerkedtünk Bogi-val, a hűséges pásztorkutyával, aki nélkül – ahogy Imre mondta – a nyáj sem lenne teljes.

A rackajuhok, bár kíváncsi szemekkel figyeltek, túlságosan közel nem engedtek magukhoz bennünket. „Félénk állatok ezek” – mosolygott Juhász Imre –, „nemigen szeretik, ha idegenek túlságosan közel mennek.” Így hát mi is tisztes távolból figyeltük őket, miközben Bogi fürgén terelte az állományt, mintha csak a vendégek kedvéért mutatta volna meg tudását.

„Nem is juhász az, aki a saját subáját nem tudja elkészíteni!”

Juhász Imre szavai mögött ott volt az a több generációnyi tudás, amit apjától tanult, s amit ma már egyre kevesebben őriznek. „Nem is juhász az, aki a saját ruháját nem tudja elkészíteni” – idézte édesapját, miközben a műhelyében épp egy subán dolgozott.

Juhász Imre és a csodás szűr, amit neki készítettek! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A subakészítés igazi türelemjáték: egy-egy darabban 50–60 munkaóra is lehet, és kizárólag racka juh bőréből készülhet. Három csodálatosan szép suba díszelgett a falon, mellettük pedig egy vadonatúj darab készült éppen természetesen kézzel, lassan, odafigyelve, ahogyan régen.

Juhász Imre és élettársa szeretettel fogadott bennünket a tanyán! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Imre szerint a rackajuh a juhok királya, de nem a királyok juha. „Ez a fajta mindig is a magyar emberé volt, a puszta népéé” – mondja büszkén. Ám ahogy a világ változik, úgy fogy a juhászok száma is.

Talán néhány hobbijuhász még akad, de aki hivatásból csinálja, abból már kevés van.

Beszéd közben elkomorul egy pillanatra, aztán újra mosolyog:

Amíg a nyáj kinn van a legelőn, amíg hajnalban hallani a kolompot, addig a juhászatnak van jövője.

A rackajuh a juhok királya, de nem a királyok juha! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A találkozás Juhász Imrével nem csupán egy riport volt, hanem visszalépés egy letűnő világba. Egy világba, ahol az ember és állat közti kapcsolat tiszteleten alapul, ahol a kézzel varrt suba értéke nem a pénzben, hanem a történetében mérhető. Szabadegyházán, a rackajuhok között még őrzik a magyar juhász hagyományt. És amíg Juhász Imre ott áll a gémeskút mellett, addig biztos, hogy a racka sem marad magára.

(Galéria a képre kattintva!)

A magyar puszta egyik utolsó juhásza

Fotók: Bokányi Zsolt / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu