A magyar puszta egyik utolsó juhásza: Juhász Imre és a rackajuh titkai (videó, galéria)

Szabadegyházán, a napsütéses őszi délutánban érkeztünk meg Juhász Imréhez, aki párjával együtt fogadott bennünket. Már a kapuban érezni lehetett azt a nyugalmat, amit csak az tud, aki a természet ritmusában él. Imre – akinek neve is a hivatását hordozza – igazi juhász, s nemcsak beszél róla, hanem nap mint nap megéli, mit jelent e mesterség ősi tisztasága.

Bevezetett bennünket a juhászélet mindennapjaiba: megmutatta az állatállományt, a gémeskút körüli itatást, és persze megismerkedtünk Bogi-val, a hűséges pásztorkutyával, aki nélkül – ahogy Imre mondta – a nyáj sem lenne teljes.

A rackajuhok, bár kíváncsi szemekkel figyeltek, túlságosan közel nem engedtek magukhoz bennünket. „Félénk állatok ezek” – mosolygott Juhász Imre –, „nemigen szeretik, ha idegenek túlságosan közel mennek.” Így hát mi is tisztes távolból figyeltük őket, miközben Bogi fürgén terelte az állományt, mintha csak a vendégek kedvéért mutatta volna meg tudását.

„Nem is juhász az, aki a saját subáját nem tudja elkészíteni!”

Juhász Imre szavai mögött ott volt az a több generációnyi tudás, amit apjától tanult, s amit ma már egyre kevesebben őriznek. „Nem is juhász az, aki a saját ruháját nem tudja elkészíteni” – idézte édesapját, miközben a műhelyében épp egy subán dolgozott.

A subakészítés igazi türelemjáték: egy-egy darabban 50–60 munkaóra is lehet, és kizárólag racka juh bőréből készülhet. Három csodálatosan szép suba díszelgett a falon, mellettük pedig egy vadonatúj darab készült éppen természetesen kézzel, lassan, odafigyelve, ahogyan régen.

Imre szerint a rackajuh a juhok királya, de nem a királyok juha. „Ez a fajta mindig is a magyar emberé volt, a puszta népéé” – mondja büszkén. Ám ahogy a világ változik, úgy fogy a juhászok száma is.

Talán néhány hobbijuhász még akad, de aki hivatásból csinálja, abból már kevés van.

Beszéd közben elkomorul egy pillanatra, aztán újra mosolyog:

Amíg a nyáj kinn van a legelőn, amíg hajnalban hallani a kolompot, addig a juhászatnak van jövője.

A találkozás Juhász Imrével nem csupán egy riport volt, hanem visszalépés egy letűnő világba. Egy világba, ahol az ember és állat közti kapcsolat tiszteleten alapul, ahol a kézzel varrt suba értéke nem a pénzben, hanem a történetében mérhető. Szabadegyházán, a rackajuhok között még őrzik a magyar juhász hagyományt. És amíg Juhász Imre ott áll a gémeskút mellett, addig biztos, hogy a racka sem marad magára.

