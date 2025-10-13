október 13., hétfő

Kápolnásnyék

2 órája

Jubileumi Vadászrandevú a Halász-kastély parkjában

Címkék#vadétel#hagyomány#Halász-kastély

Kápolnásnyéken, a Halász-kastély festői parkjában rendezték meg a 10.Társasági Vadászrandevút hétvégén, amely idén is jó hangulatot, fenséges vadételeket és ragyogó őszi időt kínált a résztvevőknek.

Feol.hu
Fotó: Kőmíves András

Különleges mérföldkőhöz érkezett a Társasági Vadászrandevú, melyet október 11-én tizedik alkalommal tartottak Kápolnásnyéken, a Halász-kastély parkjában. A rendezvény a hagyományokhoz hűen a vadgasztronómia, a baráti versengés és a közösségi együttlét ünnepe volt, ahol a résztvevő csapatok változatos és igényesen elkészített vadételekkel kápráztatták el a zsűrit és a közönséget egyaránt. A 10. Vadászrandevú végül Velence Város Önkormányzatának csapata számára hozta meg a dicsőséget, akik fogásaikkal elnyerték a zsűri elismerését és az első helyet. 

Fotó: Kőmíves András

 

