Jótékonysági pizzasütés Érsek Krisztián gyógyulásáért (Videó)

A sporcsarnok előtti téren mosolygós emberek, finom illatok és megható pillanatok váltották egymást, mindannyian egyetlen célért gyűltek össze, hogy egy jótékonysági pizzasütés keretében támogassák Érsek Krisztián gyógyulását.

A jótékonysági pizzasütés főszervezője Borjus János volt, aki maga is kivette a részét a munkából! Fotó: Borjus Martin

A vendég Májer Zoltán volt, aki Nápolyban sajátította el a pizzakészítés művészetét, így a résztvevők nemcsak segíthettek, hanem igazi olasz ízélményben is részesültek. A kemencékben egész nápolyi pizzák sültek, négyféle változatban – margarita, sonkás, szalámis és kukoricás-sonkás – és minden egyes pizzát szeretettel, odafigyeléssel készítettek el.

A rendezvény főszervezője, Borjus János, a Sárbogárdi Sport Büfé vezetője nemcsak irányította a szervezést, hanem maga is beállt a kemence mellé. Szorgalmasan sütötte a pizzákat, segített a kiszolgálásban, beszélgetett a vendégekkel, igazi példát mutatva abból, mit jelent a szívből jövő összefogás. A nap során folyamatosan érezhető volt a közösség ereje:

Mindenki tenni akart valamit, még a legkisebbek is segítettek, ki-ki a maga módján.

A szervezők mintegy 200 darab pizzát terveztek sütni, de az érdeklődők száma folyamatosan nőtt. Volt, aki a helyszínen, a pavilonok alatt fogyasztotta el a frissen készült pizzát, mások otthonra vittek belőle, hogy családjukkal együtt támogassák a kezdeményezést. Bár az időjárás kissé szelesre fordult, a szívek melege ellensúlyozta a hideget. A mosolyok, a jó szavak és a segíteni akarás végig ott vibrált a levegőben.

Minden egyes eladott pizza ára Krisztián gyógyulását szolgálta, a cél pedig óriási: a jótékonysági megmozdulásokból egymilliárd forint összegyűjtése, hiszen egy kisfiú élete múlhat ezen.

Hataalmas összefogás a jótékonysági pizzasütés napján

A család története sokak szívét megérintette. Krisztián 2021. június 8-án született, és eleinte minden rendben volt. Vidám, mozgékony kisfiú volt, aki tele volt élettel. 2023 januárjában azonban egy váratlan vírusfertőzés miatt kórházba került, és a vizsgálatok során kiderült a megdöbbentő hír: Duchenne-féle izomdisztrófia.

Ez a ritka, súlyos izombetegség lassan, de biztosan gyengíti a test izmait – és bár az orvostudomány ma már képes lassítani a folyamatot, a terápia rendkívül költséges. Külföldi kezelésre van szükség, amelyhez hatalmas, egymilliárd forintos összeg gyűjtése vált életbevágó céllá.

A család számára ez a harc nemcsak a betegség ellen, hanem az idővel is folyó küzdelem. De Sárbogárd és környéke már számtalanszor bebizonyította: ha valaki bajba kerül, összefognak.