Jótékonysági pizzasütés Érsek Krisztián gyógyulásáért (Videó)
Szívből jövő kezdeményezésnek adott otthont Sárbogárd október 30-án, amikor a Sportcsarnok előtti téren jótékonysági pizzasütést rendeztek Érsek Krisztián megsegítésére. A jótékonysági pizzasütés ötletgazdája és főszervezője Borjus János, a Sárbogárdi Sport Büfé vezetője volt, aki igazi közösségi eseménnyé varázsolta a napot.
Fotó: BORJUS MARTIN
A sporcsarnok előtti téren mosolygós emberek, finom illatok és megható pillanatok váltották egymást, mindannyian egyetlen célért gyűltek össze, hogy egy jótékonysági pizzasütés keretében támogassák Érsek Krisztián gyógyulását.
A vendég Májer Zoltán volt, aki Nápolyban sajátította el a pizzakészítés művészetét, így a résztvevők nemcsak segíthettek, hanem igazi olasz ízélményben is részesültek. A kemencékben egész nápolyi pizzák sültek, négyféle változatban – margarita, sonkás, szalámis és kukoricás-sonkás – és minden egyes pizzát szeretettel, odafigyeléssel készítettek el.
A rendezvény főszervezője, Borjus János, a Sárbogárdi Sport Büfé vezetője nemcsak irányította a szervezést, hanem maga is beállt a kemence mellé. Szorgalmasan sütötte a pizzákat, segített a kiszolgálásban, beszélgetett a vendégekkel, igazi példát mutatva abból, mit jelent a szívből jövő összefogás. A nap során folyamatosan érezhető volt a közösség ereje:
Mindenki tenni akart valamit, még a legkisebbek is segítettek, ki-ki a maga módján.
A szervezők mintegy 200 darab pizzát terveztek sütni, de az érdeklődők száma folyamatosan nőtt. Volt, aki a helyszínen, a pavilonok alatt fogyasztotta el a frissen készült pizzát, mások otthonra vittek belőle, hogy családjukkal együtt támogassák a kezdeményezést. Bár az időjárás kissé szelesre fordult, a szívek melege ellensúlyozta a hideget. A mosolyok, a jó szavak és a segíteni akarás végig ott vibrált a levegőben.
Minden egyes eladott pizza ára Krisztián gyógyulását szolgálta, a cél pedig óriási: a jótékonysági megmozdulásokból egymilliárd forint összegyűjtése, hiszen egy kisfiú élete múlhat ezen.
Hataalmas összefogás a jótékonysági pizzasütés napján
A család története sokak szívét megérintette. Krisztián 2021. június 8-án született, és eleinte minden rendben volt. Vidám, mozgékony kisfiú volt, aki tele volt élettel. 2023 januárjában azonban egy váratlan vírusfertőzés miatt kórházba került, és a vizsgálatok során kiderült a megdöbbentő hír: Duchenne-féle izomdisztrófia.
Ez a ritka, súlyos izombetegség lassan, de biztosan gyengíti a test izmait – és bár az orvostudomány ma már képes lassítani a folyamatot, a terápia rendkívül költséges. Külföldi kezelésre van szükség, amelyhez hatalmas, egymilliárd forintos összeg gyűjtése vált életbevágó céllá.
A család számára ez a harc nemcsak a betegség ellen, hanem az idővel is folyó küzdelem. De Sárbogárd és környéke már számtalanszor bebizonyította: ha valaki bajba kerül, összefognak.
Egy közösség, amely nem hagyja magára a bajba jutottakat
Az elmúlt hónapokban sokféle jótékonysági megmozdulás indult Krisztián gyógyulásáért, koncertek, sportesemények, adománygyűjtések. Október 30-án pedig a pizzák illata hívta össze újra a közösséget.
A Sárbogárdi Sportcsarnok előtti tér megtelt élettel: családok, barátok, kollégák és ismeretlenek álltak egymás mellé. Voltak, akik sütöttek, mások segítettek csomagolni vagy kiszolgálni, de mindannyian ugyanazért dolgoztak. A jótékonysági pizzasütés nemcsak pénzt jelentett, hanem hitbe, reménybe és szeretetbe öltöztette a várost.
