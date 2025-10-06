Futással támogatják Burján Zsigmond felépülését

Burján Zsigmond neve nem ismeretlen az országban, Székesfehérváron pedig főként nem: a város történelmét felölelő dokumentumfilmek, a Csak még egyszer előre és a Szétszakítva című filmek rendezőjeként már sokszor találkozhattak vele a Feol.hu olvasói is. Alkotásaiban az első világháború és azt azt követő időszak emberének küzdelmeit mutatja be, most azonban úgy hozta az élet, hogy saját harcával kell szembenéznie, amelyet egy betegség idézett elő, s amelynek sok összetevője volt, ami alatt érthető akár családi örökletesség, akár helytelen életvitel és olyan ok is, ami talán nem is került feltárásra – mondta el a Feol.hu-nak adott interjújában Burján Zsigmond, akit arról kérdeztünk, hogyan küzdött meg mindezzel, mit jelent számára a sport, s mit üzen azoknak, akik hasonló helyzetben vannak.

Jótékonysági futás Burján Zsigmondért október 10-én a Halesz parkban 17.00 órakor

– A történteket kizárólag abból a szempontból nézem, hogy min tudok változtatni annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg. Tehát a jelen és a jövő a fontos. Bár lelkileg iszonyú nehéz volt, ezért szinte mindent töröltem. Nem akarok visszaemlékezni a hosszú – gyógyítás/gyógyulás reményében töltött – kezelésekre, majd a többszöri kórházi bent létre, a műtétekre, az optimista várakozásra, majd csalódásokra. A szervezetem küzdött, túléltem, a jóisten pedig kihozott a mély állapotokból – mondja Zsigmond, akinek már csak azért is különösen nehéz volt elfogadnia a betegség következményeit, mivel mindig is aktív életet élt, a sport mindig jelen volt az életében.

– Fiatalabb koromban 420-s és 470-s vitorláshajó versenyző voltam. 470-ben junior válogatott keret-tagságig jutottam el. Ez kemény fizikai megpróbáltatás volt. Emellett amatőr szinten bokszoltam, s jónéhány barlangba is leereszkedtem. 1995 óta az országúti kerékpározás lett az, ami lekötött. Ez megint a szabadságot adta. Menni az úton saját erőből! Ez egy igazi meditáció, egyszerűen csodálatos érzés! Tudni nem tudtam, de bíztam abban, hogy lehet folytatni a műtét után is. Az országúti kerékpározást körülbelül másfél hónapja újra kezdtem, de egyelőre rövidebb, 20 kilométeres távokat megyek. E mellett egy csodálatos gyógytornász útmutatásával konditerembe járok.