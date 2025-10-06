54 perce
Futással támogatják Burján Zsigmond felépülését
A sokak által filmjeiről ismert Burján Zsigmondért indult összefogás Székesfehérváron. Az operatőr, rendező nem sokkal korábban egy betegség miatt elveszítette jobb lábát, azóta protézise van, ez azonban nem biztosítja számára a teljes szabadságot. Most jótékonysági futást szerveztek, hogy összegyűjtésk az új protézishez szükséges összeget.
Burján Zsigmond neve nem ismeretlen az országban, Székesfehérváron pedig főként nem: a város történelmét felölelő dokumentumfilmek, a Csak még egyszer előre és a Szétszakítva című filmek rendezőjeként már sokszor találkozhattak vele a Feol.hu olvasói is. Alkotásaiban az első világháború és azt azt követő időszak emberének küzdelmeit mutatja be, most azonban úgy hozta az élet, hogy saját harcával kell szembenéznie, amelyet egy betegség idézett elő, s amelynek sok összetevője volt, ami alatt érthető akár családi örökletesség, akár helytelen életvitel és olyan ok is, ami talán nem is került feltárásra – mondta el a Feol.hu-nak adott interjújában Burján Zsigmond, akit arról kérdeztünk, hogyan küzdött meg mindezzel, mit jelent számára a sport, s mit üzen azoknak, akik hasonló helyzetben vannak.
– A történteket kizárólag abból a szempontból nézem, hogy min tudok változtatni annak érdekében, hogy ne ismétlődjön meg. Tehát a jelen és a jövő a fontos. Bár lelkileg iszonyú nehéz volt, ezért szinte mindent töröltem. Nem akarok visszaemlékezni a hosszú – gyógyítás/gyógyulás reményében töltött – kezelésekre, majd a többszöri kórházi bent létre, a műtétekre, az optimista várakozásra, majd csalódásokra. A szervezetem küzdött, túléltem, a jóisten pedig kihozott a mély állapotokból – mondja Zsigmond, akinek már csak azért is különösen nehéz volt elfogadnia a betegség következményeit, mivel mindig is aktív életet élt, a sport mindig jelen volt az életében.
– Fiatalabb koromban 420-s és 470-s vitorláshajó versenyző voltam. 470-ben junior válogatott keret-tagságig jutottam el. Ez kemény fizikai megpróbáltatás volt. Emellett amatőr szinten bokszoltam, s jónéhány barlangba is leereszkedtem. 1995 óta az országúti kerékpározás lett az, ami lekötött. Ez megint a szabadságot adta. Menni az úton saját erőből! Ez egy igazi meditáció, egyszerűen csodálatos érzés! Tudni nem tudtam, de bíztam abban, hogy lehet folytatni a műtét után is. Az országúti kerékpározást körülbelül másfél hónapja újra kezdtem, de egyelőre rövidebb, 20 kilométeres távokat megyek. E mellett egy csodálatos gyógytornász útmutatásával konditerembe járok.
Új protézis, új lehetőségek
Zsigmond mindent megtesz a felépülésért, most azonban egy olyan ponthoz érkezett, amihez segítségre van szüksége. Egy korszerű protézisre van szüksége, amellyel könnyebben és szabadabban mozoghatna, ennek ára azonban nem csekély, mintegy 2 millió forint.
– Pozitív izgalommal várom, és lelkileg is erőt, kitatást ad az új protézis reménye. Attól, hogy gördülékenyebb lehet a mozgásom, kisebb energiabefektetéssel tudom megoldani a napi rutin feladatokat, energiákat szabadít fel. Ezt pedig a munkámra, az alkotásra, szellemi tevékenységre tudom fordítani – mondja Zsigmond a protézishez fűződő reményeiről. A jelenlegi protézis korlátozott mozgást biztosít neki, nehéz vele a járás, sportolás. A korszerű, hidraulikus térd protézis képes alkalmazkodni a járás ritmusához, a talaj egyenetlenségeihez, és természetesebb, biztonságosabb mozgást ad. A karbon boka könnyű, rugalmas, és visszaadja az energiát minden lépésnél, így a mozgás nemcsak könnyebb, hanem kevésbé fárasztó is. Lehetővé válik a rendszeres sportolás, a jelenleginél aktívabb, önálóbb élet.
Újra alkotni és élni akar
Mikor Zsigmondot arról kérdezem, mi mindent szeretne megtenni majd, amire most nincs lehetősége, elősként említi azt, hogy szabadon, biztonságosan szeretne járni és újra úszni a Balatonban. Ezek a tevékenységek egyszerűnek tűnnek, de számára egyelőre nem azok, pedig nagyon vágyik rájuk. A rehabilitáció ideje különböző okok miatt hosszúra nyúlt (illetve most is tart), a fájdalmak, a kiszámíthatatlanság nem tette lehetővé, hogy dolgozzon, de a közelmúltban eljutott oda, hogy nekilásson az új filmjének, amely egy, a kékfestésről szóló dokumentumfilm lesz. – Szeretném bemutatni a kékfestést mint iparművészetet, s természetesen a múltat és azokat az embereket, akik ezzel foglalkoztak. Ahogy beleástam magam a témába, azt látom, hogy volt benne valami különös báj.
Egy lépés a szabadság felé
Amikor az ember valakit különös élethelyzetéről kérdez, elkerülhetetlen a kérdés, amely bár azok számára, akik nem érintettek, szinte sablonosnak tűnhet, vannak, akik számára valódi fogódzkodót jelent egy így megfogalmazott üzenet. Ezért beszélgetésünk vége felé neki is szegezem Zsigának a kérdést: mit üzen azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, vagy éppen most küzdenek nehézségekkel?
– Nagyon nehéz ezt megfogalmaznom, bár tudom, hogy ez számomra szinte kötelezettséggé fog válni. Azt tudom mondani, hogy kis lépésekkel lehet elindulni egy úton, mely a szabadsághoz vezet. Ide valóak Sipos Gyula alezredes szavai 1915-ből, melyek így szólnak: „Csak még egyszer előre!” – válaszolja Zsigmond, akit végül arról kérdezek, hogy alkotó, művész emberként hogyan hat rá ez az új élet- és testtapasztalat.
– Ez is egy mélyen elgondolkodtató kérdés. Mit jelent ez számomra? A filmkészítés egy nagyon összetett dolog. Nagyon sok, az embertől független nehézség jelentkezhet, melyek adott esetben ijesztően hatnak. Én azt hiszem, hogy túl a sok nehézségen, amiken én keresztülmentem, már nem ijedek meg annyira. Vallom, amit Mohamed Ali ökölvívó mondott: Nem akkor van baj, mind a boksz-meccsen, mind az életben, ha az ember padlóra kerül, hanem akkor, ha nem tud felállni – feleli Zsigmond, s azzal megköszönve a beszélgetést, feláll a székből és kezet nyújt.
Összefogás: jótékonysági futás Zsigmondért
Burján Zsigmondért jótékonysági futást szerveznek október 10., péntekre, 17.00 órakor a székesfehérvári Halesz parkba. A felajánlásokat az esemény közösségi oldalán közzétett számlaszámra várják a szervezők, de a jótékonysági futáson lehetőség lesz támogató jegyek megvásárálására is. Az ügy mellé állt a fehérvári SE Sport Start Kör, amelynek kiemelt célja, hogy fogyatékkal élő embertársainknak biztosítsák a sportolás örömét, akár hobbi, akár versenyszinten. Az eseményre a szervezők sok szeretettel várnak mindenkit, nemcsak azokat, akik futni szeretnének! A jótékonysági futás esőnapja október 11., szombat 17.00.
