Csendes séta, de hangos üzenet

1 órája

Nem pont úgy sikerült az adománygyűjtés, ahogy várták

Címkék#adomány#FEMA Állatmentők#kutyás#jótékonysági#akció

Adománygyűjtő sétára várták a székesfehérvári belvárosi kutyásokat péntek délután. A jótékonysági akció célja a Fema Állatmentők támogatása volt, melyhez csatlakozott a belvárosi Dreams étterem is. Az eredmény azonban elmaradt a várakozásoktól.

Munkatársunktól

Nemes célból hívták a belvárosi kutyásokat péntek délután az Országalmához, hogy együttes erővel gyűjtsenek támogatást a Fema Állatmentők részére. Azonban a várakozások ellenére csak néhányan érkeztek a jótékonysági akcióval egybekötött közös sétára.

Jótékonysági akció a Fema Állatmentőkért
Kutyások indítottak jótékonysági akciót Fehérváron
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Jótékonysági akció a Femáért

Az ötletgazda, Megyeri Éva a nem sokkal korábbi maroshegyi kezdeményezés ötletéhez csatlakozva hívta közös sétára a belvárosi kutyásokat, abban bízva, hogy minél többen csatlakoznak, hiszen az esemény nemcsak a közösségről, hanem a segítségnyújtásról is szólt – arról, hogy minden négylábúhoz eljuthasson az élelem és a gondoskodás.

A jótékonysági akcióhoz csatlakozó Dreams étterem továbbra is gyűjtőpontként fogadja az adományokat, így aki most nem tudott elmenni, az jó minőségű száraz- vagy nedvestáppal, alommal, mikroszálas takaróval, hipóval vagy nagyméretű szemeteszsákokkal még segítheti a Fema Állatmentők munkáját. A séta tehát most csendesebb volt, de az üzenet továbbra is hangos: az összefogásra és a segítségre mindig szükség van. 

 

 

