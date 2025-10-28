október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér Vármegye!

1 órája

Jó reggelt!

Címkék#világ#Álmodni szép#reggel#menedék

Bokányi Zsolt
Jó reggelt!

Forrás: Illusztráció: Pexels

Van egy dalom, aminek az a címe, hogy Álmodni szép. És tényleg, az álom sokszor menedék. De most mégis azt mondom: jó reggelt. Jó reggelt annak, aki ma is a telefon fényére ébred, pedig tudja, hogy nem onnan jön a valódi világosság. Aki előbb nyitja ki a Messengert, mint az ablakot. Aki már nem kérdez, csak reagál. Jó reggelt annak is, aki érzi, hogy valami hiányzik, de nem tudja pontosan, mi. Valaha az ébredés azt jelentette, hogy kinyitottuk az ablakot, és bejött a világ. Ma inkább azt, hogy belépünk egy képernyőn keresztül valahová, ami világnak látszik. Túl sok hang, túl sok inger, és valahogy mégis csend van. Olyan csend, amiben nem hallod a másikat, csak a saját tükrözött másolatodat. És tudom, hogy vannak, akik ezeket a sorokat papíron olvassák. Milyen jó, hogy még vannak ilyenek. Hálásak lehetünk, hogy még létezik ez a lassabb, kézzelfogható találkozás, ahol nem villan semmi, csak egyszerűen jelen van. Ez a jó reggelt most egy halk, szeretetteljes kopogtatás az ajtón: ébredjünk a világra, egymásra, önmagunkra. Mert lehet, hogy álmodni szép, de élni és valóban létezni, talán még szebb.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu