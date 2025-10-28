Van egy dalom, aminek az a címe, hogy Álmodni szép. És tényleg, az álom sokszor menedék. De most mégis azt mondom: jó reggelt. Jó reggelt annak, aki ma is a telefon fényére ébred, pedig tudja, hogy nem onnan jön a valódi világosság. Aki előbb nyitja ki a Messengert, mint az ablakot. Aki már nem kérdez, csak reagál. Jó reggelt annak is, aki érzi, hogy valami hiányzik, de nem tudja pontosan, mi. Valaha az ébredés azt jelentette, hogy kinyitottuk az ablakot, és bejött a világ. Ma inkább azt, hogy belépünk egy képernyőn keresztül valahová, ami világnak látszik. Túl sok hang, túl sok inger, és valahogy mégis csend van. Olyan csend, amiben nem hallod a másikat, csak a saját tükrözött másolatodat. És tudom, hogy vannak, akik ezeket a sorokat papíron olvassák. Milyen jó, hogy még vannak ilyenek. Hálásak lehetünk, hogy még létezik ez a lassabb, kézzelfogható találkozás, ahol nem villan semmi, csak egyszerűen jelen van. Ez a jó reggelt most egy halk, szeretetteljes kopogtatás az ajtón: ébredjünk a világra, egymásra, önmagunkra. Mert lehet, hogy álmodni szép, de élni és valóban létezni, talán még szebb.