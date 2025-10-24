Jó reggelt, Fejér vármegye!

Még sötét volt, csend. Kevesen ébredeztek ilyenkor vasárnap hajnalban. Mi viszont karunkra akasztottuk kisebb-nagyobb kosarainkat és útnak indultunk. A cél egy olyan piac volt, ahová már régóta szerettünk volna eljutni. Talán túl korán érkeztünk. A ködfoltok már oszlottak, a portékák egy része viszont csak akkor került helyére a hívogató standok egyikén. Mintha egy kisvárosban játszódó filmbe csöppentünk volna. Az ősz színei és illatai úgy keveregtek körülöttünk, mintha nem is lennének valósak. Pedig nagyon is azok voltak. Talán a legvalósabbak. Kedvesség, mosolyok, kóstolók, apró párbeszédek, hasznos tanácsok. Aztán egyszerre azt vettük észre, hogy bár még csak dél volt, a kosarunk mellett a lelkünk is feltöltődött.