Jó reggelt, Fejér vármegye!

Megélni a pillanatot

Bagotai Zsanett

Vajon miért vágyunk mindig többre, miközben elfelejtjük értékelni, amit már elértünk? Ha valaki egy éve ilyenkor azt mondja nekem, hogy már feleségként töltöm majd a mindennapokat, valószínűleg egy jót mosolygok rajta. Most pedig a közös otthonunkat keressük a férjemmel, ami minden, csak nem egyszerű. Izgulunk, hogy hogyan tudunk mindent megteremteni magunknak, s közben elfelejtünk megállni, visszatekinteni és élvezni azt, amit már ketten elértünk és felépítettünk. Az életben mindig a jövőt hajszoljuk, a jövőért dolgozunk, pedig ha belegondolunk a jövő, mint olyan nem létezik, nincs rá garancia. Ezért én most lelassulok és meghálálom, amink van. Mert egykor a múltban, azt sem gondoltuk volna, ami ma már a miénk, most pedig elfelejtjük értékelni.

