Jó reggelt, Fejér vármegye!

Csütörtökön volt az Újraélesztés Világnapja: mert van ilyen is. Amíg valaki nem szembesül az élet mulandóságával, azzal, hogy egyáltalán nem garantált meglátni reggel a felkelő Napot, nem tulajdonít az ilyesminek nagyobb jelentőséget. Minap meglátogattam egy barátomat, nála néztem az örmények elleni meccset. Őt rosszulléte után kétszer élesztették újra, egyszer a kórház felé a mentőben, másodszor az intenzív osztályon. Nincs jó hírem: ő nem emlékszik semmire odaátról. Ráadásul azóta hiába engedték egy szívritmusszabályzóval haza, rossz a kedve, mert tudja, bármikor jöhet a következő roham. Amikor ezt mondta, eszembe jutott egykori kollégám a sportrovatból, aki sok éve, egy másik focimeccs alatt aludt el örökre. Megállt a szíve. Remélem, ő már megtalálta odaát, amiben mindannyian reménykedünk.