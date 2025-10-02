Jó reggelt, Fejér vármegye!

Mit jelent az, hogy testvérek vagyunk?

Klasszikus értelemben testvér az, akivel együtt nőttünk fel, ugyanazzal az értékrenddel és családi háttérrel. Ő az, akivel gyermekként mindig harcoltunk a kedvenc játékunkért, vagy az utolsó falat csokiért, ám ahogy cseperedünk és tudatunkra eszmélünk, tudjuk, hogy harcolni csak mi harcolhatunk vele, s mindenki mástól ez nem elfogadható. S, mindent megteszünk azért, hogy neki jó és biztonságos legyen.

De mi van azzal a baráttal, akinek kulcsa van a lakásodhoz, aki minden héten elmondja, hogy büszke rád és szép vagy, és ott van minden pillanatban, amikor neked a legnagyobb szükséged van rá?! Aki, amint belép a lakásodba nyakig belemászik a nasisfiókodba és a kanapédon örökös helye van, ahol a kedvenc hobbija téged piszkálni. Akivel együtt vagytok keresztanyukája az unokahúgának és akinél minden évben bérelt helyed van a családi karácsonyi vacsorán, mert te vagy az amolyan örökös plusz egy fő, legyen is bármi a családi állapototok. S, akivel ha össze is szólalkoztok, és abban a pillanatban bármennyire is "utáljátok egymást", tudjátok, hogy már nincs visszaút, testvérekké fogadtátok egymást ebben az életben.

