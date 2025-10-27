október 27., hétfő

A Városgondnokság már dolgozik a javításon

56 perce

Meghibásodott a jelzőlámpa a Budai úton – fokozottan figyeljenek a közlekedők

Székesfehérváron, a Budai út – Gáz utca – Lövölde utca forgalmas csomópontjában hétfőn meghibásodott a jelzőlámpa.

Feol.hu
Meghibásodott a jelzőlámpa a Budai úton – fokozottan figyeljenek a közlekedők

Forrás: Székesfehérvár Városgondoksága / Google Maps

A Városgondnokság tájékoztatása szerint a hiba észlelése után azonnal megkezdték a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan keddre fejeződnek be.

A közlekedőknek addig is fokozott óvatosságot kérnek az érintett útszakaszon, hiszen a lámpák hiánya miatt megnövekedhet a balesetveszély a nagy forgalmú kereszteződésben.

A Városgondnokság Facebook-oldalán is jelezte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelzőlámpák mielőbb ismét megfelelően működjenek, és zavartalanul biztosítsák a közlekedés biztonságát.

