Meghibásodott a jelzőlámpa a Budai úton – fokozottan figyeljenek a közlekedők

A Városgondnokság tájékoztatása szerint a hiba észlelése után azonnal megkezdték a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan keddre fejeződnek be.

A közlekedőknek addig is fokozott óvatosságot kérnek az érintett útszakaszon, hiszen a lámpák hiánya miatt megnövekedhet a balesetveszély a nagy forgalmú kereszteződésben.

A Városgondnokság Facebook-oldalán is jelezte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelzőlámpák mielőbb ismét megfelelően működjenek, és zavartalanul biztosítsák a közlekedés biztonságát.