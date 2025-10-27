A Városgondnokság már dolgozik a javításon
1 órája
Meghibásodott a jelzőlámpa a Budai úton – fokozottan figyeljenek a közlekedők
Székesfehérváron, a Budai út – Gáz utca – Lövölde utca forgalmas csomópontjában hétfőn meghibásodott a jelzőlámpa.
Forrás: Székesfehérvár Városgondoksága / Google Maps
A Városgondnokság tájékoztatása szerint a hiba észlelése után azonnal megkezdték a javítási munkálatokat, amelyek várhatóan keddre fejeződnek be.
A közlekedőknek addig is fokozott óvatosságot kérnek az érintett útszakaszon, hiszen a lámpák hiánya miatt megnövekedhet a balesetveszély a nagy forgalmú kereszteződésben.
A Városgondnokság Facebook-oldalán is jelezte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelzőlámpák mielőbb ismét megfelelően működjenek, és zavartalanul biztosítsák a közlekedés biztonságát.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre