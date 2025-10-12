Játékosan tanított a hulladék értékére a MOHU roadshow Székesfehérváron

A szervezők külön figyelmet fordítottak a családokra: a hat helyszíni aktivitásból legalább négyben résztvevőket is díjazták, miközben kvízek, workshopok és fotófal várta a látogatókat. Az esemény fontos üzenetet közvetített: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem értékes alapanyag - mindezt játékos, élményszerű formában adták át a szervezők minden korosztálynak.