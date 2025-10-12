1 órája
Játékosan tanított a hulladék értékére a MOHU roadshow Székesfehérváron
A Váralja sori hulladékudvar adott otthont a MOHU országjáró programsorozatának Székesfehérváron, ahol interaktív játékokkal és kreatív foglalkozásokkal hívták fel a figyelmet a hulladék újrahasznosításának fontosságára. A résztvevők ajándékokkal, hasznos tudással és élményekkel is gazdagodhattak.
Fotó: NAGY NORBERT
Október 11-én Székesfehérvárra érkezett a MOHU országjáró roadshow-ja, amely a hulladék értékének bemutatására invitálta a lakosságot a Váralja sori hulladékudvarba. A szombati program során a résztvevők interaktív játékokon, társasjátékokon, kreatív foglalkozásokon és kiállításon vehettek részt, miközben leadhatták háztartásukban felgyűlt szelektív hulladékot, és ajándékokkal térhettek haza.
MOHU Roadshow SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert / FMH
A szervezők külön figyelmet fordítottak a családokra: a hat helyszíni aktivitásból legalább négyben résztvevőket is díjazták, miközben kvízek, workshopok és fotófal várta a látogatókat. Az esemény fontos üzenetet közvetített: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem értékes alapanyag - mindezt játékos, élményszerű formában adták át a szervezők minden korosztálynak.