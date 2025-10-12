október 12., vasárnap

Miksa névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Roadshow

1 órája

Játékosan tanított a hulladék értékére a MOHU roadshow Székesfehérváron

Címkék#roadshow#hulladékudvar#Székesfehérvár#aktivitás

A Váralja sori hulladékudvar adott otthont a MOHU országjáró programsorozatának Székesfehérváron, ahol interaktív játékokkal és kreatív foglalkozásokkal hívták fel a figyelmet a hulladék újrahasznosításának fontosságára. A résztvevők ajándékokkal, hasznos tudással és élményekkel is gazdagodhattak.

Feol.hu
Játékosan tanított a hulladék értékére a MOHU roadshow Székesfehérváron

Fotó: NAGY NORBERT

Október 11-én Székesfehérvárra érkezett a MOHU országjáró roadshow-ja, amely a hulladék értékének bemutatására invitálta a lakosságot a Váralja sori hulladékudvarba. A szombati program során a résztvevők interaktív játékokon, társasjátékokon, kreatív foglalkozásokon és kiállításon vehettek részt, miközben leadhatták háztartásukban felgyűlt szelektív hulladékot, és ajándékokkal térhettek haza.

MOHU Roadshow Székesfehérváron

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A szervezők külön figyelmet fordítottak a családokra: a hat helyszíni aktivitásból legalább négyben résztvevőket is díjazták, miközben kvízek, workshopok és fotófal várta a látogatókat. Az esemény fontos üzenetet közvetített: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem értékes alapanyag - mindezt játékos, élményszerű formában adták át a szervezők minden korosztálynak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu