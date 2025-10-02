Véget ér a mese: közel 30 év után bezár az emblematikus játékbolt – íme a részletek

​Egy generációk által szeretett játékbolt története tárult elénk. ​A bicskei Kossuth tér 17. alatti üzlet nem csak egy volt a sok közül. A Domino Üzletház egy igazi, régi vágású játékbolt volt, amely tele volt kincsekkel, és ahol a mai felnőttek is gyermeki örömmel keresték például első horgászfelszerelésüket, kedvenc csalijukat, vagy éppen karácsonyi ajándékukat.

Még egy utolsó kiárusítás, egy utolsó kaland a bicskei játékboltban, érdemes benézni Bicskére

Fotó: A család

​Itt nőttünk fel a testvéremmel

– meséli Káhn Richárd, a nyugdíjas házaspár fia, aki büszkén idézi édesanyja, Káhn Istvánné Gabi szavait:

Anyukám és édesapám számára ez egy valóra vált álom volt. Ez az üzlet a szívük csücske volt, a mindent jelentette számunkra. Ezért bár szomorú a búcsú, de tudják, hogy el kell engednünk.

Bezár a játékbolt, a döntés okai

A szomorú elhatározás mögött egy egyszerű, de megható ok áll: a megérdemelt pihenés. A szülők már hetven év fölött járnak, és a 29 év folyamatos munkája megköveteli a csendet. Richárd kiemelte, itt az idő a pihenésre, szülei pedig megértették, ehhez már fizikailag és mentálisan is el kellett engedniük a napi feladatokat:

Az ok egyszerű: boldog, hosszú nyugdíjas évek

– fogalmazott, hozzátette, a szülei hálásak minden percért, amit ebben a játékboltban tölthettek és minden egyes mosolyért, amit kaptak az évek alatt.

Az Október 1-jén kezdődött a kiárusítás, rengetegen eljöttek az ikonikus helyszínre és vásároltak is.

Fotó: A család

Utolsó lehetőség a búcsúra és a kincsvadászatra

Mint megtudtuk, a játékbolt nem zár be némán: a család kiárusítást hirdetett, amíg a készlet tart, mindent féláron lehet megvásárolni. Aki most betér, nem csak ajándéktárgyat visz haza, hanem egy darabka bicskei történelmet is. Többen a közösségi oldalon üzentek és azt kívánják, amire a leginkább vágynak:

Jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket kívánok!

