Véget ér a mese: közel 30 év után bezár az emblematikus játékbolt – íme a részletek
Sok felejthetetlen emléket, ezernyi mosolyt és számtalan meglepetést rejt az emblematikus üzlet falai. Ennyit jelentett a Dominó Üzletház a Fejér vármegyei kisváros életében. A Káhn család szívszorító, de békés döntést hozott: végleg bezár a játékbolt. Ahogy a tulajdonosok fogalmaztak: most egy álmot kell elengedniük.
Ez az üzlet a szíve csücske volt férjével együtt Káhn Istvánné Gabinak, aki nagy tiszteletnek örvend Bicske városában.
Fotó: A család
Egy generációk által szeretett játékbolt története tárult elénk. A bicskei Kossuth tér 17. alatti üzlet nem csak egy volt a sok közül. A Domino Üzletház egy igazi, régi vágású játékbolt volt, amely tele volt kincsekkel, és ahol a mai felnőttek is gyermeki örömmel keresték például első horgászfelszerelésüket, kedvenc csalijukat, vagy éppen karácsonyi ajándékukat.
Itt nőttünk fel a testvéremmel
– meséli Káhn Richárd, a nyugdíjas házaspár fia, aki büszkén idézi édesanyja, Káhn Istvánné Gabi szavait:
Anyukám és édesapám számára ez egy valóra vált álom volt. Ez az üzlet a szívük csücske volt, a mindent jelentette számunkra. Ezért bár szomorú a búcsú, de tudják, hogy el kell engednünk.
Bezár a játékbolt, a döntés okai
A szomorú elhatározás mögött egy egyszerű, de megható ok áll: a megérdemelt pihenés. A szülők már hetven év fölött járnak, és a 29 év folyamatos munkája megköveteli a csendet. Richárd kiemelte, itt az idő a pihenésre, szülei pedig megértették, ehhez már fizikailag és mentálisan is el kellett engedniük a napi feladatokat:
Az ok egyszerű: boldog, hosszú nyugdíjas évek
– fogalmazott, hozzátette, a szülei hálásak minden percért, amit ebben a játékboltban tölthettek és minden egyes mosolyért, amit kaptak az évek alatt.
Utolsó lehetőség a búcsúra és a kincsvadászatra
Mint megtudtuk, a játékbolt nem zár be némán: a család kiárusítást hirdetett, amíg a készlet tart, mindent féláron lehet megvásárolni. Aki most betér, nem csak ajándéktárgyat visz haza, hanem egy darabka bicskei történelmet is. Többen a közösségi oldalon üzentek és azt kívánják, amire a leginkább vágynak:
Jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket kívánok!
Vége, bezár Fejér ikonikus játékboltja