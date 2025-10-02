október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

1 órája

Véget ér a mese: közel 30 év után bezár az emblematikus játékbolt – íme a részletek

Címkék#játékbolt#Domino Üzletház#horgász#édesanya#ajándék#Bicske#Székesfehérvár#gyász#karácsony

Sok felejthetetlen emléket, ezernyi mosolyt és számtalan meglepetést rejt az emblematikus üzlet falai. Ennyit jelentett a Dominó Üzletház a Fejér vármegyei kisváros életében. A Káhn család szívszorító, de békés döntést hozott: végleg bezár a játékbolt. Ahogy a tulajdonosok fogalmaztak: most egy álmot kell elengedniük.

Kecskés Zoltán
Véget ér a mese: közel 30 év után bezár az emblematikus játékbolt – íme a részletek

Ez az üzlet a szíve csücske volt férjével együtt Káhn Istvánné Gabinak, aki nagy tiszteletnek örvend Bicske városában.

Fotó: A család

​Egy generációk által szeretett játékbolt története tárult elénk. ​A bicskei Kossuth tér 17. alatti üzlet nem csak egy volt a sok közül. A Domino Üzletház egy igazi, régi vágású játékbolt volt, amely tele volt kincsekkel, és ahol a mai felnőttek is gyermeki örömmel keresték például első horgászfelszerelésüket, kedvenc csalijukat, vagy éppen karácsonyi ajándékukat.

Még egy utolsó kiárusítás, egy utolsó kaland, mielőtt végleg bezár Fejér vármegye ikonnikus játékboltja, a Domino Üzletház. Generációk nőttek fel a termékein.
Még egy utolsó kiárusítás, egy utolsó kaland a bicskei játékboltban, érdemes benézni Bicskére
Fotó: A család

​Itt nőttünk fel a testvéremmel 

– meséli Káhn Richárd, a nyugdíjas házaspár fia, aki büszkén idézi édesanyja, Káhn Istvánné Gabi szavait: 

Anyukám és édesapám számára ez egy valóra vált álom volt. Ez az üzlet a szívük csücske volt, a mindent jelentette számunkra. Ezért bár szomorú a búcsú, de tudják, hogy el kell engednünk.

Bezár a játékbolt, a döntés okai

A szomorú elhatározás mögött egy egyszerű, de megható ok áll: a megérdemelt pihenés. A szülők már hetven év fölött járnak, és a 29 év folyamatos munkája megköveteli a csendet. Richárd kiemelte, itt az idő a pihenésre, szülei pedig megértették, ehhez már fizikailag és mentálisan is el kellett engedniük a napi feladatokat:

Az ok egyszerű: boldog, hosszú nyugdíjas évek

 – fogalmazott, hozzátette, a szülei hálásak minden percért, amit ebben a játékboltban tölthettek és minden egyes mosolyért, amit kaptak az évek alatt.

Még egy utolsó kiárusítás, egy utolsó kaland, mielőtt végleg bezár Fejér vármegye ikonikus játékboltja, a Domino Üzletház. Generációk nőttek fel a termékein.
Az Október 1-jén kezdődött a kiárusítás, rengetegen eljöttek az ikonikus helyszínre és vásároltak is.
Fotó: A család

Utolsó lehetőség a búcsúra és a kincsvadászatra

Mint megtudtuk, a játékbolt nem zár be némán: a család kiárusítást hirdetett, amíg a készlet tart, mindent féláron lehet megvásárolni.  Aki most betér, nem csak ajándéktárgyat visz haza, hanem egy darabka bicskei történelmet is. Többen a közösségi oldalon  üzentek és azt kívánják, amire a leginkább vágynak: 

Jó pihenést és boldog nyugdíjas éveket kívánok!

Székesfehérváron is bezárt egy népszerű játékbolt, ám más okból

Még a nyáron írtunk róla, hogy több mint hat évtized után zárt be a népszerű játékbolt Székesfehérváron. A Fő utcai üzlet vesztét, a veszteség okozta. Részletek ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu