Könnyek a japán nézőtéren

1 órája

A fátyol alól a Világkiállításra, avagy Bicske dallama Oszakában

​Szanyi Bettina népdalénekes, Bicske büszkesége, igazán sűrű és boldog napokat él át az életében. Elsőként a felkelő nap országába vezetett az útja: a Japán Világkiállításon büszkén képviselte Magyarországot, a Kárpát-medencei népdalok autentikus hangját és szűkebb hazáját. Hazatérését pedig egy újabb mérföldkő követte: kimondta a boldogító igent, és asszony lett belőle.

Kecskés Zoltán
A fátyol alól a Világkiállításra, avagy Bicske dallama Oszakában

Miután kimondta a boldogító igent a bicskei népdalénekes, Szanyi Bettina, a Japán Világkiállításon nyűgözte le az ázsiaiakat.

Fotó: Csudai Sándor

​Szanyi Bettina tehetsége és elhivatottsága már gyermekkorában megmutatkozott; hatéves kora óta foglalkozik népdalénekléssel, és tudását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi ének művész-tanári, valamint népzeneelmélet-tanári szakon teljesítette ki. Évekig volt a Nemzeti Tehetség Program – Talentum Hungaricum díjazottja, aminek köszönhetően korábban is fellépett már külföldön. Azonban ilyen hosszú időre, ilyen nagyszabású nemzetközi eseményre most először volt lehetősége kimenni. A bicskei tehetség életét az népdaléneklés és a tanítás tölti ki, mert missziójának tartja, hogy minél több fiatalhoz és felnőtthöz elvigye a népdaléneklés szeretetét és a magyar hagyományok páratlan gazdagságát. A japán Világkiállítás fellépései mellett Bettina nem tétlenkedett: minden percét kihasználta, hogy elmélyedjen a távoli kultúrában, erről is kérdeztük őt.

A bicskei énekesnő, aki mindent megkapott egy nyáron. A Japán Világkiállítás után mondta ki a boldogító igent!
Miután kimondta a boldogító igent a bicskei népdalénekes, Szanyi Bettina, a Japán Világkiállításon nyűgözte le az ázsiaiakat.
Fotó: Csudai Sándor

Japán Világkiállítás után mondta ki a boldogító igent

  • Bicske, szíve csücske
  • Ezt a népdalt dúdolta a Japán közönség könnyek között
  • Lenyűgöző, inspiráló kultúra
  • Jövőbeni tervek
    Először is engedd meg, hogy gratuláljak, sok boldogságot kívánok a házasságodhoz! Milyen érzés volt számodra, hogy a világkiállítás óriási élménye és szakmai kihívása után rögtön az esküvő következett?

– Számomra igazi örömöt jelentett, hogy a hazatérésem után az esküvő szervezésébe vethettem bele magam. Ez nemcsak boldog feladat volt, hanem abban is segített, hogy minden nehézség nélkül visszarázódjak az itthoni kerékvágásba. A férjemmel a három hónapos távollét természetesen nem volt mindig könnyű, de rengeteget segített a folyamatos kapcsolattartás, a beszélgetések, a közös tervezések. Külön ajándék volt számomra, hogy egy előnászút keretében meglátogatott Japánban, így együtt élhettük át az ottani csodákat.

Világkiállítás és házasság! A bicskei énekesnő, aki mindent megkapott egy nyáron. A világkiállítás után mondta ki a boldogító igent!
A japán kultúra teljes egészében magával ragadta Szanyi Bettinát, mint mondta, megújult, kisimult személyiséggel térhetett haza.
Fotó: Csudai Sándor

Bicske büszkeségeként képviselted magad a Világkiállításon. Milyen érzés volt és egyáltalán, hogy jött ez a lehetőség?

– A szívemben rendkívül nagy helyet foglal Bicske, hiszen itt nőttem fel, és pályafutásom is innen indult. A Bicskei Prelúdium AMI adott számomra alapokat, amelyek máig meghatározzák a művészi utamat, és külön öröm, hogy ma már pedagógusként én is az intézmény közösségét erősíthetem. Óriási büszkeség volt számomra, hogy a világkiállításon nemcsak Magyarországot, hanem szűkebb hazámat, Bicskét is képviselhettem. A hazatérésem után rengeteg kedves üzenet és felkérés érkezett. Mindegyik megtiszteltetés volt, hiszen számomra nagyon fontos, hogy a sikereimet ne csak magamnak, hanem a szülővárosom közösségének is visszaadhassam.

A lehetőség véletlenül talált meg engem. Egy kedves ismerősöm hívta fel a figyelmemet egy castingra, amelyet a rendkívül híres Recirquel újcirkusz-társulat tett közzé. Külföldi munkavégzésre kerestek énekesnőket, előnyt jelentett a népdaléneklésben való jártasság. Akkor még nem tudtam pontosan, milyen lehetőség rejlik benne, de karácsony után rögtön beadtam a jelentkezésemet. Jött a casting, majd hamarosan megérkezett a legszebb hír: szeretnének velem dolgozni, és az egész nyarat Japánban tölthetem.

Felejthetetlen élmények Oszakai Világkiállításon, ahol a népdalénekes büszkén képviselte Magyarországot.
Fotó: Csudai Sándor

Így zúgott a magyar népdal Oszakában

A japán kultúra a csendre, a letisztultságra épül. Hogyan fogadta a helyi és a nemzetközi közönség a magyar népdalok érzelmi telítettségét és dinamikus erejét?
​– A japán közönség minden alkalommal szinte teljes meghatottsággal fogadta a produkciót. Nem is emlékszem olyan előadásra, amikor ne láttam volna legalább néhány könnyes tekintetet a nézőtéren. Ez különösen megindító volt számomra, hiszen az ő világukban az érzelmek effajta, nyílt kifejezése ritkaságnak számít. Gondoljunk csak a gésák táncaira, ahol az előadónak rezzenéstelen arccal kell végigtáncolnia a produkciót. Habár a magyar népzenében sem kifejezetten jellemző a túlzottan érzelmes előadásmód, a Recirquel produkciójának fénytechnikája, zenéje és koreográfiája egyszerűen megkövetelte ezt a fajta intenzív átélést. Talán éppen ezért volt olyan különleges, hogy az 500. előadás után is ugyanúgy meg tudott hatni engem, mint az első alkalommal. Az előadások végén mindig közösen dúdoltuk a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű népdal alapdallamát. Megható volt látni, ahogyan a közönség is bekapcsolódik ebbe az élménybe.

A fellépések mellett, remélem volt időd, hogy megismerkedj a japán kultúrával is. Mi volt a legmeglepőbb, vagy a leginkább inspiráló dolog, amit Japánból hoztál?

​– A japán kultúra teljes egészében magával ragadott. A sinto és zen buddhista szentélyek, valamint a templomok békéje és nyugalma minden alkalommal hatalmas feltöltődést adott. Bejártam Kiotót, Narát, Tokiót, Kobét, Hiroshimát, és természetesen Oszakát, ahol a mindennapjaimat töltöttem. Japánban érezhető a tisztelet a hagyományok iránt. A közlekedés kiforrott, pontos és megbízható: vonattal vagy metróval bárhová könnyedén el lehet jutni. A gasztronómia is lenyűgözött: az ételek finomak, egészségesek és táplálóak. A sushi frissessége, a ramen gazdag ízvilága és a különleges japán édességek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a konyhaművészetet valódi kulturális élményként élhessem meg. Ami talán a legmélyebb hatást gyakorolta rám, az a japán emberek viselkedése volt. Társadalmukat hatalmas odafigyelés, empátia és alázat jellemzi. A vonatokon például tilos telefonálni, hangosan beszélgetni, az utcán pedig nem illik étkezni. A munkához való hozzáállásuk pedig példaértékű.

A Világkiállítás után mi a következő nagy szakmai cél?

– A három hónap intenzív előadóművészeti munka után most egy nyugodtabb időszakot képzelek el. Szívesen térek vissza a tanításba, feltöltődve a rengeteg élménnyel, és egy megújult, kisimult személyiséggel. Bár a tanítás most kiemelt szerepet kap, a színpadot sem hagyom teljesen háttérbe szorulni. Több koncertet tervezek a lengyel–magyar zenekarral (Haldamas X Hulajdusza), amellyel tavaly adtuk ki első lemezünket, és hamarosan egy szólólemez elkészítése is tervbe van véve. 

 

