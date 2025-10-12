A fátyol alól a Világkiállításra, avagy Bicske dallama Oszakában

​Szanyi Bettina tehetsége és elhivatottsága már gyermekkorában megmutatkozott; hatéves kora óta foglalkozik népdalénekléssel, és tudását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen népi ének művész-tanári, valamint népzeneelmélet-tanári szakon teljesítette ki. Évekig volt a Nemzeti Tehetség Program – Talentum Hungaricum díjazottja, aminek köszönhetően korábban is fellépett már külföldön. Azonban ilyen hosszú időre, ilyen nagyszabású nemzetközi eseményre most először volt lehetősége kimenni. A bicskei tehetség életét az népdaléneklés és a tanítás tölti ki, mert missziójának tartja, hogy minél több fiatalhoz és felnőtthöz elvigye a népdaléneklés szeretetét és a magyar hagyományok páratlan gazdagságát. A japán Világkiállítás fellépései mellett Bettina nem tétlenkedett: minden percét kihasználta, hogy elmélyedjen a távoli kultúrában, erről is kérdeztük őt.

Miután kimondta a boldogító igent a bicskei népdalénekes, Szanyi Bettina, a Japán Világkiállításon nyűgözte le az ázsiaiakat.

Fotó: Csudai Sándor

Japán Világkiállítás után mondta ki a boldogító igent

Bicske, szíve csücske

Ezt a népdalt dúdolta a Japán közönség könnyek között

Lenyűgöző, inspiráló kultúra

Jövőbeni tervek

Először is engedd meg, hogy gratuláljak, sok boldogságot kívánok a házasságodhoz! Milyen érzés volt számodra, hogy a világkiállítás óriási élménye és szakmai kihívása után rögtön az esküvő következett?

– Számomra igazi örömöt jelentett, hogy a hazatérésem után az esküvő szervezésébe vethettem bele magam. Ez nemcsak boldog feladat volt, hanem abban is segített, hogy minden nehézség nélkül visszarázódjak az itthoni kerékvágásba. A férjemmel a három hónapos távollét természetesen nem volt mindig könnyű, de rengeteget segített a folyamatos kapcsolattartás, a beszélgetések, a közös tervezések. Külön ajándék volt számomra, hogy egy előnászút keretében meglátogatott Japánban, így együtt élhettük át az ottani csodákat.

A japán kultúra teljes egészében magával ragadta Szanyi Bettinát, mint mondta, megújult, kisimult személyiséggel térhetett haza.

Fotó: Csudai Sándor

Bicske büszkeségeként képviselted magad a Világkiállításon. Milyen érzés volt és egyáltalán, hogy jött ez a lehetőség?

– A szívemben rendkívül nagy helyet foglal Bicske, hiszen itt nőttem fel, és pályafutásom is innen indult. A Bicskei Prelúdium AMI adott számomra alapokat, amelyek máig meghatározzák a művészi utamat, és külön öröm, hogy ma már pedagógusként én is az intézmény közösségét erősíthetem. Óriási büszkeség volt számomra, hogy a világkiállításon nemcsak Magyarországot, hanem szűkebb hazámat, Bicskét is képviselhettem. A hazatérésem után rengeteg kedves üzenet és felkérés érkezett. Mindegyik megtiszteltetés volt, hiszen számomra nagyon fontos, hogy a sikereimet ne csak magamnak, hanem a szülővárosom közösségének is visszaadhassam.