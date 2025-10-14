Ízőrzők
A tévében is megmutatták tradicionális ételeiket a mezőszentgyörgyiek
Az Ízőrzők stábja látogatott el megyénk egy apró településére, Mezőszentgyörgyre.
Tradicionális szentgyörgyi ételeket, a közösségi életet, és a település főbb intézményeit is bemutatták az Ízőrzők új részében, mely megyénk déli részére kalauzolja a nézőket.
Az Ízőrzők stábja Mezőszentgyörgyön
A kisfilm kezdetén Ádám Zsolt polgármester röviden bemutatja a falu múltját, majd pedig a helyi asszonyok betekintést engednek a főzési fortélyaikba: megmutatják a híres mezőszentgyörgyi fogásokat.
Hagyományos mezőszentgyörgyi ételek:
- Kiss Károlyné Edit két ételt is elkészített, levesként fokhagymás reszelt leves, másodikként pedig paradicsomos hagymás gombócot.
- Berta Józsefné Marika töltött tyúkot készített csirkemájas töltelékkel és káposztás galuskával, valamint lucskos káposztát oldalassal.
- De a sütemények sem maradtak el, Orbán Mária meggyes kukoricaprószát, míg Berta Imréné Valika ostoros kalácsot sütött.
