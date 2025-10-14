A tévében is megmutatták tradicionális ételeiket a mezőszentgyörgyiek

Tradicionális szentgyörgyi ételeket, a közösségi életet, és a település főbb intézményeit is bemutatták az Ízőrzők új részében, mely megyénk déli részére kalauzolja a nézőket.

Az Ízőrzők stábja Mezőszentgyörgyre látogatott.

Forrás: Ízőrzők Facebook oldala

Az Ízőrzők stábja Mezőszentgyörgyön

A kisfilm kezdetén Ádám Zsolt polgármester röviden bemutatja a falu múltját, majd pedig a helyi asszonyok betekintést engednek a főzési fortélyaikba: megmutatják a híres mezőszentgyörgyi fogásokat.

Hagyományos mezőszentgyörgyi ételek:

Kiss Károlyné Edit két ételt is elkészített, levesként fokhagymás reszelt leves, másodikként pedig paradicsomos hagymás gombócot.

Berta Józsefné Marika töltött tyúkot készített csirkemájas töltelékkel és káposztás galuskával, valamint lucskos káposztát oldalassal.

De a sütemények sem maradtak el, Orbán Mária meggyes kukoricaprószát, míg Berta Imréné Valika ostoros kalácsot sütött.









