Ízőrzők

2 órája

A tévében is megmutatták tradicionális ételeiket a mezőszentgyörgyiek

Címkék#kisfilm#hagyomány#étel

Az Ízőrzők stábja látogatott el megyénk egy apró településére, Mezőszentgyörgyre.

Déri Brenda
Forrás: mediaklikk.hu

Tradicionális szentgyörgyi ételeket, a közösségi életet, és a település főbb intézményeit is bemutatták az Ízőrzők új részében, mely megyénk déli részére kalauzolja a nézőket. 

ízőrzők
Az Ízőrzők stábja Mezőszentgyörgyre látogatott.
Forrás: Ízőrzők Facebook oldala

Az Ízőrzők stábja Mezőszentgyörgyön

A kisfilm kezdetén Ádám Zsolt polgármester röviden bemutatja a falu múltját, majd pedig a helyi asszonyok betekintést engednek a főzési fortélyaikba: megmutatják a híres mezőszentgyörgyi fogásokat. 

Hagyományos mezőszentgyörgyi ételek:

  • Kiss Károlyné Edit két ételt is elkészített, levesként fokhagymás reszelt leves, másodikként pedig paradicsomos hagymás gombócot.  
  • Berta Józsefné Marika töltött tyúkot készített csirkemájas töltelékkel és káposztás galuskával, valamint lucskos káposztát oldalassal.
  • De a sütemények sem maradtak el, Orbán Mária meggyes kukoricaprószát, míg Berta Imréné Valika ostoros kalácsot sütött.
     

  •  


 

 

