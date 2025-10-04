október 4., szombat

Címkék#koromban#iskola#vers

Gombor Lili

„Itt van az ősz, itt van újra” – elevenedik fel bennem hirtelen a még általános iskolás koromban tanult Petőfi-vers, miközben igyekszem minél gyorsabbra fogni a lépteimet. Fázom, a levelek lassan lehullanak, s bár hét ágra süt a nap, hideg van. Megborzongom a kabátban, amely nélkül ilyenkor már ki sem lépek a szabadba. Előttem tizenéves leányzó baktat hazafelé az iskolából, hátán súlyos iskolatáska, amely talán melegíti valamennyire. Mert hogy más nem igen van rajta ami melegíthetné: rövidujjúban és farmerben igyekszik hazafelé. Amikor még Petőfi verseivel ismerkedtem, én is rögvest eldobtam a kabátot, mihelyst kisütött a nap. Most szorosabbra fogom a kabátot. Úgy tűnik, öregszem.

