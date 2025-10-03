október 3., péntek

Utcai roncsok

1 órája

Megoldódhat az autóroncsok ügye Székesfehérváron

Székesfehérvár és a megye több pontján is látni autóroncsokat, melyeket minden bizonnyal illetéktelenül hagyott ott tulajdonosuk. Az autóroncsok mindegyike hosszú hónapok óta vesztegel ott, ahol lerakták, s úgy tűnik, mindenki arra vár, hogy majd az illetékesek elszállítják őket. Most kiderült, miért nem történt még mindig semmi és mi lehet a megoldás.

Munkatársunktól
Megoldódhat az autóroncsok ügye Székesfehérváron

Forrás: FMH archív

Már több cikket is szenteltünk a városban illetve a megye különböző részein, így például a Csórnál és Abánál veszteglő autóroncsok ügyének. Úgy tűnik, hogy az általános elképzelés az, hogy annak a dolga elszállítatni a roncsokat, akié az autó, vagy aki a terület, ahol a roncsok le vannak rakva. Ez azonban nem teljesen van így, s jóllehet, az autók tulajdonosa is kötelezhető az elszállíttatásra, az első lépést – tekintve, hogy otthagyta a roncsot és azóta sem foglalkozott vele – nem neki kell megtennie. De akkor kinek?

Mi a teendő az autóroncsokkal?
Bejelentés után tűnhetnek el a közterületen hagyott autóroncsok
Forrás: FMH archív

Egy jelzésbe kerül az autóroncsok eltüntetése

Amikor még mi is úgy gondoltuk, hogy a terület tulajdonosának feladata a területén lerakott autóroncs eltakarítása, a Budai úti bevásárlóközpont mögött lerakott autóroncsok kapcsán megkerestük Székesfehérvár önkormányzatát, hogy megtudjuk, hozzájuk tartozik-e az adott terület. Mint válaszukból kiderült, igen, a terület a városé. Közterület, amely parkolóként van használatban. A városnak konkrét elképzelései vannak a terület rendezését illetően – erről egy következő cikkünkben számolunk be.

Az önkormányzat válaszában azt írja, hogy 

mivel ez egy közterület, nyitott bárki számára. Amennyiben az azt rendszeresen használók a területen hosszabb ideje ott parkoló, használaton kívülinek tűnő gépjárművet látnak, úgy azt jelezni tudják a közterület-felügyelet felé. Lakossági bejelentés alapján lehetőség van elindítani a tulajdonos felkutatására irányuló eljárást, illetve, ha ő felszólításra sem szállítja el a gépjárművet, vagy nem sikerül a hatóságnak sem felderíteni a kilétét, akkor a gépjármű elszállítására is megtörténik az intézkedés.

Ebből tehát világosan kiderül, hogy a városban látható autóroncsoktól úgy szabadulhatunk meg a legkönnyebben, ha bejelentjük azokat a közterület-felügyeletnek.

 

Mi történik a bejelentés után?

Bejelentés vagy észlelés után a város közterületein lévő üzemképtelen gépjárművek üzembentartóját első körben a közterület-felügyelet felszólítja, hogy távolítsa el vagy hozza üzemképes állapotba a járművet. Legtöbbször ez elegendő és hatásos, azonban előfordul, hogy az adott autó „gazdátlan”, mert például a tulajdonos cég felszámolás alatt van, vagy elhunyt a tulajdonos és nem volt hagyatéki eljárás, vagy egyszerűen nem található a gépjármű-nyilvántartásban szereplő címen az illető. Éppen ezért a közterület-felügyeletnek sok munkája van azokkal a gépjárművekkel, amelyeket a felszólítás ellenére sem szállítanak el. Ebben az esetben eljárás kezdeményeznek az érintett felé, és az ügyet lefolytató hatóság bírságot szab ki. 

Aki továbbra sem távolítja el a gépjárművet, vagy nem azonosítható a tulajdonos, abban az esetben egy piros matricát helyeznek el a jármű szélvédőjén, tájékoztatva a tulajdonost az elszállításról. Ugyanez történik a hatósági jelzés nélküli járművek esetében is. Ennek hatására csak néhány esetben marad a helyszínen a gépkocsi. Az ott maradókat a városgondnokság bevonásával, ütemezve szállítják el a közterület-felügyelet telephelyére – írtuk meg részletesebben egy korábbi cikkünkben.

 

 

