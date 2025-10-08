Helyi közélet
3 órája
Ismét Partitúra az ARSO-nál – galéria
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar PartiTúra ifjúsági hangversenybérletének nyitó koncertjére várták az érdeklődőket szerdán.
Fotó: Fehér Gábor / FMH
Minden zene szomorú? címmel tartotta meg nyitókoncertjét az ARSO szerdán, melyen, ahogy az ajánlóban is olvasható, Franz Schubert zenei anyagában a „Tragikus” melléknévre lépten-nyomon rácáfoló, fiatalkori 4. szimfóniáján keresztül a bécsi klasszika legfontosabb nagyzenekari műfaját ismerhették meg az érdeklődők. A zenekart Dobszay Péter vezette.
Alba Regia Szimfonikus Zenekar PartiTúra nyitókoncertjeFotók: Fehér Gábor - FMH
Aki most lemaradt volna a koncertről az október 10-én, pénteken 12 órakor ismét megtekintheti.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre