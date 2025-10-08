október 8., szerda

Helyi közélet

3 órája

Ismét Partitúra az ARSO-nál – galéria

#ARSO#hangverseny#partitúra

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar PartiTúra ifjúsági hangversenybérletének nyitó koncertjére várták az érdeklődőket szerdán.

Déri Brenda
Ismét Partitúra az ARSO-nál – galéria

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Minden zene szomorú? címmel tartotta meg nyitókoncertjét az ARSO szerdán, melyen, ahogy az ajánlóban is olvasható, Franz Schubert zenei anyagában a „Tragikus” melléknévre lépten-nyomon rácáfoló, fiatalkori 4. szimfóniáján keresztül a bécsi klasszika legfontosabb nagyzenekari műfaját ismerhették meg az érdeklődők. A zenekart Dobszay Péter vezette.

Alba Regia Szimfonikus Zenekar PartiTúra nyitókoncertje

Fotók: Fehér Gábor - FMH

Aki most lemaradt volna a koncertről az október 10-én, pénteken 12 órakor ismét megtekintheti. 

 

