Ismét Partitúra az ARSO-nál – galéria

Minden zene szomorú? címmel tartotta meg nyitókoncertjét az ARSO szerdán, melyen, ahogy az ajánlóban is olvasható, Franz Schubert zenei anyagában a „Tragikus” melléknévre lépten-nyomon rácáfoló, fiatalkori 4. szimfóniáján keresztül a bécsi klasszika legfontosabb nagyzenekari műfaját ismerhették meg az érdeklődők. A zenekart Dobszay Péter vezette.