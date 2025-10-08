október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Ismét jótékonysági sütivásárt szerveznek a daganatos dégi kislány megsegítéséért

Címkék#beteg gyerek#jótékonyság#sütivásár

Október 11-én, a lajoskomáromi Termelői- és bolhapiac során jótékonysági sütivásárt tartanak, mellyel a dégi kislány, Hanna gyógyulását szeretnék támogatni a szervezők.

Déri Brenda

Ahogy az a plakáton is olvasható: szombaton reggel 8 és 12 óra között várják a vevőket, akik a friss és házi portékák mellett finom süteményeket is vásárolhatnak, mellyel a kis Hanna gyógyulásához járulnak hozzá, mivel minden egyes eladott süteményből befolyt összeget Hanna családjának ajánlanak fel.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu