Ismét jótékonysági sütivásárt szerveznek a daganatos dégi kislány megsegítéséért

Ahogy az a plakáton is olvasható: szombaton reggel 8 és 12 óra között várják a vevőket, akik a friss és házi portékák mellett finom süteményeket is vásárolhatnak, mellyel a kis Hanna gyógyulásához járulnak hozzá, mivel minden egyes eladott süteményből befolyt összeget Hanna családjának ajánlanak fel.



