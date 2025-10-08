Helyi közélet
2 órája
Ismét jótékonysági sütivásárt szerveznek a daganatos dégi kislány megsegítéséért
Október 11-én, a lajoskomáromi Termelői- és bolhapiac során jótékonysági sütivásárt tartanak, mellyel a dégi kislány, Hanna gyógyulását szeretnék támogatni a szervezők.
Ahogy az a plakáton is olvasható: szombaton reggel 8 és 12 óra között várják a vevőket, akik a friss és házi portékák mellett finom süteményeket is vásárolhatnak, mellyel a kis Hanna gyógyulásához járulnak hozzá, mivel minden egyes eladott süteményből befolyt összeget Hanna családjának ajánlanak fel.
