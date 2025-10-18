október 18., szombat

Lukács névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt jó, ha tudod

1 órája

Így alakul a parkolás halottak napja környékén Székesfehérváron

Címkék#NFC#ingyenes#parkolás

Az elmúlt években Székesfehérváron a halottak napjához kapcsolódóan több alkalommal is enyhítették a közlekedési terheket. Volt, hogy díjmentes közösségi közlekedéssel segítették a temetőkbe igyekvőket, míg az ingyenes parkolás kérdésköre is számtalanszor felmerült.

Feol.hu

2024-ben október 31. és november 3. között térítésmentes volt a helyi közösségi közlekedés, a várható torlódások csökkentése érdekében. Ez mindig kardinális kérdés a városban, ahogyan az is: hol lehet az autóval megállni. Idén e tekintetben változik a gyakorlat, már ami az ingyenes parkolást illeti. 

Ingyenes parkolás, vagy sem - halottak napja idején kardinális kérdés
Ingyenes parkolás, vagy sem - halottak napja idején kardinális kérdés
Fotó: fotodrobik / Forrás: Shutterstock

Vége az ingyenes parkolásnak?

Mint az az október 17-ei, pénteki fehérvári közgyűlésen is elhangzott: "az előző egy-két évtől eltérően idén nem változik a parkolási rend a városban a halottak napjához kapcsolódóan. Fazakas Attila javaslatát ezúttal nem támogatta a város, tekintve, hogy egyrészt a temetők melletti parkolók amúgy is ingyenesek, illetve minden fehérvári számára elérhető az NFC kártya, amely másfél óra ingyenes parkolást biztosít."

Mi az az NFC kártya?

A Fehérvári Parkolókártyával, vagyis az úgynevezett NFC kártyával kilencven percre emelkedett 2025 januárjától az ingyenes parkolási lehetőség. A kártyát bárki kiválthatja a városi uszoda jegypénztárában vagy a Városgondnokság Szent Vendel utcai ügyfélszolgálatán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu