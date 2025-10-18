52 perce
Így alakul a parkolás halottak napja környékén Székesfehérváron
Az elmúlt években Székesfehérváron a halottak napjához kapcsolódóan több alkalommal is enyhítették a közlekedési terheket. Volt, hogy díjmentes közösségi közlekedéssel segítették a temetőkbe igyekvőket, míg az ingyenes parkolás kérdésköre is számtalanszor felmerült.
2024-ben október 31. és november 3. között térítésmentes volt a helyi közösségi közlekedés, a várható torlódások csökkentése érdekében. Ez mindig kardinális kérdés a városban, ahogyan az is: hol lehet az autóval megállni. Idén e tekintetben változik a gyakorlat, már ami az ingyenes parkolást illeti.
Vége az ingyenes parkolásnak?
Mint az az október 17-ei, pénteki fehérvári közgyűlésen is elhangzott: "az előző egy-két évtől eltérően idén nem változik a parkolási rend a városban a halottak napjához kapcsolódóan. Fazakas Attila javaslatát ezúttal nem támogatta a város, tekintve, hogy egyrészt a temetők melletti parkolók amúgy is ingyenesek, illetve minden fehérvári számára elérhető az NFC kártya, amely másfél óra ingyenes parkolást biztosít."