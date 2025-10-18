Így alakul a parkolás halottak napja környékén Székesfehérváron

2024-ben október 31. és november 3. között térítésmentes volt a helyi közösségi közlekedés, a várható torlódások csökkentése érdekében. Ez mindig kardinális kérdés a városban, ahogyan az is: hol lehet az autóval megállni. Idén e tekintetben változik a gyakorlat, már ami az ingyenes parkolást illeti.

Ingyenes parkolás, vagy sem - halottak napja idején kardinális kérdés

Vége az ingyenes parkolásnak?

Mint az az október 17-ei, pénteki fehérvári közgyűlésen is elhangzott: "az előző egy-két évtől eltérően idén nem változik a parkolási rend a városban a halottak napjához kapcsolódóan. Fazakas Attila javaslatát ezúttal nem támogatta a város, tekintve, hogy egyrészt a temetők melletti parkolók amúgy is ingyenesek, illetve minden fehérvári számára elérhető az NFC kártya, amely másfél óra ingyenes parkolást biztosít."