Különleges eladó ingatlanok Fejérben: ritkaságok a piacon

Ingatlanos szemlénk során ezúttal nem a legdrágább ingatlanokat vagy a legnépszerűbb ajánlatokat kerestük, hanem a ritka, karakteres vagy szokatlan funkciójú ingatlanok után böngésztünk, és találtunk is egy párat! Ha nem is feltétlenül vásárlási szándékkal, a kíváncsiság kedvéért mindenképpen figyelmet érdemlőek, hiszen ilyesmivel nem gyakran találkozik az ember. Még az interneten sem.

Igazi különc darabokat is találhatunk az ingatlanhirdetések között

Forrás: Ingatlan.com

Különleges ingatlan Enyingen

Monumentális, tömör téglaszerkezetű, több szintes malomépület árválkodik Enyigen. Az épülethez tartozik egy kétlakásos ház és egy szép nagy parkrész is. Az ajánlás szerint turisztikai, idegenforgalmi célra (szálloda, casino, wellness-központ) ajánlott, de hasznosítható lehet kulturális célra is – például képzőművészeti kiállítás, múzeum, tárlat, Malom-színház. Különlegességét az ipari karaktere adja nagyméretű belső tereivel és a műemléki jelleggel.

Kastély / kúria Szabadbattyán környékén

Nagy alapterületű, részben felújított kastély kínálkozik megvételre Szabadbattyánban több száz négyzetméter lakóterülettel és több tízezer négyzetméteres telekkel. Ritkaságszámba menő tételről van szó: az épület eredeti részletei (például intarziás könyvtár, faragott faberendezés) rendkívül impozánssá teszik azt, nem beszélve a tágas parkról, amellyel már ténylegúgy érezheti e telken magát bárki, mintha egy igazi úr/úrihölgy. Az eladó kastély hirdetése szerint olyan vevőknek ajánlott, akik exkluzív rekonstrukciót vagy vendéglátóipari hasznosítást terveznek.

Kúria Polgárdiban

Polgárdiban egy 1900-as évek elejéről származó kúriát adna el jelenlegi tulajdonosa. Az épület felújított állapotban, ősfás parkkal eladó, leendő tulajdonosának jellegzetes, vidéki nagypolgári hangulatot ígér, amely magánrezidenciaként, rendezvényhelyszínként vagy panzióként is alkalmas lehet. Különlegességét a történeti karaktere adja: „A kúriát 1908-ban Fejér megye második legnagyobb földbirtokosa építtette, a kor legmodernebb technikáinak alkalmazásával – beleértve a Benoid-gáz világítást is. Az épület az akkori időkben nyári rezidenciaként szolgált, ahol számos pompás társasági eseményt és családi ünnepet rendeztek. A második világháborút követő időszakban az épület előbb iskolaként, majd óvodaként működött. A kúria 2020-2022 között teljes körű felújításon esett át, amely során megőrizték az épület történelmi jellegét, eredeti formájában, de a modern technológiák alkalmazásával újították fel. A felújítás során nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra és a környezetbarát megoldásokra”– olvasható az eladó kúria hirdetésében.