Most adasd be az influenza elleni védőoltást – mielőtt elindul a járvány!

Az influenza elleni védőoltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát. Ide tartoznak a 60 év felettiek, a krónikus betegséggel élők (például szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedők), a csökkent immunitású személyek, valamint a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők. Az influenza elleni védőoltás az egészségügyi, szociális és gondozási intézmények dolgozóinak, illetve az ott élőknek is erősen javasolt.

Az influenza elleni védőoltás már elérhető!

Forrás: Illusztráció / FMH-archív

Mi ellen biztosít védelmet az influenza elleni védőoltás?

Az influenzavírus rendkívül változékony, ezért minden szezonban új oltóanyag készül, amely az aktuális vírustörzsek ellen biztosít védelmet. A 2025/2026-os szezonban Magyarországon a 3 évesnél idősebbek számára 650 ezer adag térítésmentesen elérhető 3Fluart oltóanyag, míg a kisebb gyermekek részére 4 ezer adag Vaxigrip és 2 ezer adag Fluenz orrspray áll rendelkezésre. Ezek az oltóanyagok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásai alapján készültek – írja az NNK.