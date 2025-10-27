2 órája
Most adasd be az influenza elleni védőoltást – mielőtt elindul a járvány!
Az influenza elleni védőoltás a leghatékonyabb módja annak, hogy megvédjük magunkat és szeretteinket a betegség súlyos szövődményeitől. A 2025/2026-os szezonra gyártott influenza oltóanyagok kiszállítása befejeződött, így országszerte minden háziorvosnál és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál elérhető és igényelhető az influenza elleni védőoltás.
Az influenza elleni védőoltás már elérhető!
Az influenza elleni védőoltás különösen ajánlott a kockázati csoportba tartozóknak, akik számára az állam idén is ingyenesen biztosítja a vakcinát. Ide tartoznak a 60 év felettiek, a krónikus betegséggel élők (például szív- és érrendszeri, légzőszervi vagy anyagcsere-betegségben szenvedők), a csökkent immunitású személyek, valamint a várandós vagy gyermekvállalást tervező nők. Az influenza elleni védőoltás az egészségügyi, szociális és gondozási intézmények dolgozóinak, illetve az ott élőknek is erősen javasolt.
Mi ellen biztosít védelmet az influenza elleni védőoltás?
Az influenzavírus rendkívül változékony, ezért minden szezonban új oltóanyag készül, amely az aktuális vírustörzsek ellen biztosít védelmet. A 2025/2026-os szezonban Magyarországon a 3 évesnél idősebbek számára 650 ezer adag térítésmentesen elérhető 3Fluart oltóanyag, míg a kisebb gyermekek részére 4 ezer adag Vaxigrip és 2 ezer adag Fluenz orrspray áll rendelkezésre. Ezek az oltóanyagok az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásai alapján készültek – írja az NNK.
Az influenza elleni védőoltás beadása különösen az őszi hónapokban aktuális, hiszen az influenzavírus általában november végén kezd el terjedni, és januárban éri el a járványos szintet. A védőoltást célszerű még a vírus megjelenése előtt beadatni, hogy a szervezetnek legyen ideje védettséget kialakítani.
A tavalyi szezonban több mint 557 ezer ember kapott ingyenes influenza elleni védőoltást, közülük a legtöbben a 60 év feletti korosztályba tartoztak. Az országos tisztifőorvos idén is arra kéri a lakosságot, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével, és ezzel óvják saját, valamint közösségük egészségét.
Az influenza elleni védőoltás térítésmentesen elérhető a háziorvosoknál és az egészségügyi szolgáltatóknál, de receptre a gyógyszertárakban is megvásárolható azok számára, akik nem jogosultak az ingyenes oltásra.