Visszatértek a magyar ipar ikonikus Ikarus buszai (képgalériával)

Mintegy száz régi Ikarus busz, köztük oldtimer darabok nyűgözték le a látogatókat a szombaton kezdődött VII. Ferihegyi Ikarus Találkozón az Aeroparkban. A Légiközlekedési Kulturális Központ, a MÁV Csoport (Volán), a BKV Zrt., a Közlekedési Múzeum és partnereik a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait hetedik alkalommal vonultatják fel a repülőtéri múzeumban. A járművek szerelmeseit vonzó rendezvényen volt élménybuszozás, látványos felvonulás, gördülő kiállítás és különleges motorindítás is – akinek pedig csak most jut fülébe a hír, az ne csüggedjen, hiszen az Ikarus Találkozó még vasárnap is várja a látogatókat.

Oldtimer különlegességeket is megcsodálhattak a látogatók a VII. Ikarus Találkozón

Fotó: Polyák Attila

A világhírűvé váló Ikarus

Az Ikarus mára egyfajta legendává vált, neve egybeforrt a magyar iparral, nem véletlenül, hiszen egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, jóllehet története Ikarus néven csak a második világháború után kezdődött. Az Ikarus állami vállalatként meghatározó szereppel bírt az 1970-es és ’80-as évek közlekedésében. Buszai külföldön is kelendőek voltak, az Ikarusuok felbukkantak az Egyesült Államokban, Madagaszkáron, Venezuelában, Costa Rica-n, Guinea-ban és Etiópiában is.