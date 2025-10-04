1 órája
Visszatértek a magyar ipar ikonikus Ikarus buszai (képgalériával)
A VII. Ferihegyi Ikarus Találkozón több mint száz klasszikus buszt csodálhattak meg a látogatók. Az Ikarus-találkozó a magyar járműgyártás aranykorát idézte meg, nosztalgiával és élménybuszozással.
Mintegy száz régi Ikarus busz, köztük oldtimer darabok nyűgözték le a látogatókat a szombaton kezdődött VII. Ferihegyi Ikarus Találkozón az Aeroparkban. A Légiközlekedési Kulturális Központ, a MÁV Csoport (Volán), a BKV Zrt., a Közlekedési Múzeum és partnereik a magyar járműgyártás és közlekedéstörténet meghatározó autóbuszait hetedik alkalommal vonultatják fel a repülőtéri múzeumban. A járművek szerelmeseit vonzó rendezvényen volt élménybuszozás, látványos felvonulás, gördülő kiállítás és különleges motorindítás is – akinek pedig csak most jut fülébe a hír, az ne csüggedjen, hiszen az Ikarus Találkozó még vasárnap is várja a látogatókat.
A világhírűvé váló Ikarus
Az Ikarus mára egyfajta legendává vált, neve egybeforrt a magyar iparral, nem véletlenül, hiszen egyike a magyar ipar világhírű márkaneveinek. Az állami autóbuszgyár előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, jóllehet története Ikarus néven csak a második világháború után kezdődött. Az Ikarus állami vállalatként meghatározó szereppel bírt az 1970-es és ’80-as évek közlekedésében. Buszai külföldön is kelendőek voltak, az Ikarusuok felbukkantak az Egyesült Államokban, Madagaszkáron, Venezuelában, Costa Rica-n, Guinea-ban és Etiópiában is.
Ikarus Találkozó 2025: legendás buszok az AeroparkbanFotók: Polyák Attila
Faros és Bözsi, a legnépszerűbb Ikarus
Itthon a legkedveltebb modellek az úgynevezett farosok voltak, ezért az Ikarus Találkozón ezeken a járműveken lehet részt venni az élménybuszozáson.
Az Ikarus 55 a gyár egyik legismertebb és legsikeresebb távolsági- és turistabusz-típusa volt, melyet 1954 és 1973 között gyártottak. Hívták „Farosnak” és „Bözsinek” is, ezt az elnevezést a busz a jellegzetes hátulsó motorszekciójának köszönheti
– írja az MTI.
Rendkívüli látványosság vasárnap, az Ikarus Találkozón
Szombaton magángyűjtők mutatták be ritkaságszámbamenő járműveiket, vasárnap pedig látványos statikus kiállítás nyílik, 16.00 órától pedig egy nyolcvan buszból álló felvonulás indul rendőrségi biztosítással Vecsés és Üllő főutcáján. A buszokat pedig nemcsak kívülről, hanem belülről is meg lehet majd nézni, átélve a múltszázadi utazás élményét, amelyet az egyes buszok belterében kialakított közlekedéstörténeti kiállítás is segít. Aki pedig a lóerőket szereti, annak mindenképp érdemes lesz vasárnap is megnéznie és meghallgatnia, hogyan szól egy An-2-es repülőgépből származó ezer lóerős csillagmotor vagy egy Boeing 737-es utasszállítóból származó fedélzeti sugárhajtómű!
A jelentős érdeklődésre való tekintettel a szervezők azt javasolják, hogy a látogatók lehetőség szerint a közösségi közlekedés, valamint a Népliget és az Aeropark között közlekedő ingajáratok igénybevételével érkezzenek az Ikarus Találkozóra.