34 perce
Valóban az utolsó szerelem a legszebb? A szakértő válaszol
Október elseje az Idősek Világnapja – de ki állíthatja, hogy a nyugdíjas évek csak az orvosi rendelőben való beszélgetésekről, jobb esetekben a keresztrejtvény megfejtéséről, vagy a kertészkedésről szólnak? Egyre több idősebb ember esete igazolja, hogy a szerelemnek, a barátságnak és az újrakezdésnek nincs korhatára. Erről beszélt a FEOL-nak Kereskedő Emőke teológus, szociális lelki gondozó, idősügyi szakértő, aki kijelentette: egy új szerelem nem csupán romantikus, hanem szó szerint életmentő is lehet, bármikor beköszönthet egy második tavasz.
– Néhány héttel ezelőtt az egyik közszolgálati csatorna televíziós műsorában vendégeskedtem, ahol a többiekkel az időskori társkeresésről beszélgettünk – mondta Kereskedő Emőke. – Mellettem két színésznő ült, mindketten elmúltak már 65 évesek, több darabban szerepeltek párhuzamosan: szépek, természetesek és fiatalosak voltak. Mindketten arról meséltek, hogy úgy érzik, kellemesen és kiegyensúlyozottan érzik magukat egyedül, jó hazaérniük este, becsukni maguk mögött az ajtót. Úgy fogalmaztak, akkor kezdődik az „énidejük”. Milyen társra vágyunk, ha vágyunk, de elmúltunk már 65 évesek? Mi a fontos 20 évesen és mi a lényeges 70 felett?
Fiatalon a külső és a szikra számít, idősebb korban azonban a társaság, a gondoskodás a legfőbb érték, szögezte le a lelki gondozó. Hozzátette, bár minden korosztály tagja a lelki társát keresi, életkoronként változhatnak a szempontok.
– Egy idősödő embernél döntők lehetnek a beszélgetések, a közös étkezések, séták, a közösségi programok társas megélései. Egyik kedves férfi ismerősöm, aki régóta egyedül él, otthonában magában beszélget, hogy aztán az idősklubban képes legyen megfelelő módon kommunikálni. Úgy érzi, ha egyedül marad, veszít ebből a képességéből. Az egyedüllét valóban beindíthat, vagy felgyorsíthat bizonyos negatív folyamatokat, például a dementálódást. Míg néhány évtizeddel ezelőtt a falusi bálok, táncházak és szüreti mulatságok voltak az idősebbek ismerkedésének legfőbb helyszínei, ma sokan az interneten próbálnak szerencsét. A társkereső oldalak és közösségi csoportok csordultig vannak 60 év feletti felhasználókkal. Ugyanakkor egyre többen csalódnak: a hamis profilok, félrevezető fotók és komolytalan szándékok sokaknak kedvét szegik. Ez a korosztály egyébként is célcsoportja a szélhámosoknak. Sajnos tudok nagyon szomorú esetekről, ahol az idős ember nem tudta feldolgozni, hogy becsapták a világháló segítségével.
Sokan harminc-negyven évnyi házasság után maradnak özvegyen, vagy egyedül. Nekik különösen nehéz újra nyitni – nem csupán a gyász, a veszteség feldolgozása miatt, hanem azért, mert a hosszú együttélés után minden ismerkedés szokatlannak tűnik, folytatta Kereskedő Emőke, aki Gyászfeldolgozás Módszer specialistaként is tevékenykedik.
– Ráadásul a háttérben gyakran ott húzódnak az egészségügyi problémák, amelyek az idősek bezártságához vezethetnek. De ma már egyre több közösségi programlehetőség nyílik a nyugdíjasok számára. Nyugdíjasklubok, kulturális estek, táncházak, közös kirándulások – ezek mind remek alkalmak a barátkozáshoz és akár új szerelmek kialakulásához. Tudok két idős emberről, akik nemrégiben, közel a 70-hez találkoztak egymással. Azt mesélték, hogy az ismeretségük bizony szerelem, és ugyanúgy élik meg ezt a szerelmet, mint annak idején, tizenévesen tették. Ezt egyébként látom is rajtuk, mert megfiatalodtak, csillog a szemük, és mindig mosolyognak. Már az esküvőre készülnek. A családtagok néha nem nézik jó szemmel a kései házasságokat, félthetik az idős szülőket, vagy esetleg a vagyont. A vagyonnal kapcsolatban felmerülő kérdésekre azonban ma már léteznek biztonságos megoldások, és ezek megtalálásában segíthetnek a hozzátartozók. Hallottam olyan idős férfiről is, aki olyan társat választott, aki már ágyban fekvő beteg volt. A hölgyet szeretettel ápolta, beszélgettek, és haláláig a párja mellett maradt.
Kereskedő Emőke szerint egyre inkább divatos és elfogadott, ha egy idős asszony vagy férfi újra párra talál. A pszichológusok szerint azok a szépkorúak, akiknek van társuk vagy szoros a baráti körük, egészségesebbek és hosszabb ideig élnek.
– Egy új szerelem tehát nem csupán romantikus, hanem szó szerint életmentő is lehet. Október elsején, az Idősek Világnapján ünnepeljük meg azt is, hogy bármely életkorban újra lehet kezdeni – akár 65 év felett is. Erre egyébként a sztárok, ismert emberek világában is rengeteg példa akad, elég csak a nemrégiben elhunyt Robert Redford-ra gondolni: a legendás színész 72 évesen vette feleségül Sibylle Szaggars német festőművészt. Románcuk az egész világnak megmutatta, hogy a szerelem nem ismer határokat – sem földrajzit, sem életkorit. Redford élete utolsó másfél évtizedét boldog házasságban élte, ami igazi bizonyíték arra, hogy a második tavasz bárkinél, bármikor beköszönthet. A Beatles együttes egykori tagja, Paul McCartney ugyancsak korosan, 69 évesen vette el Nancy Shevell-t. Patrick Stewart, a híres brit színész pedig 73 évesen nősült meg másodszor: Sunny Ozell-lel kötött házasságot késői életkorban.