Valóban az utolsó szerelem a legszebb? A szakértő válaszol

– Néhány héttel ezelőtt az egyik közszolgálati csatorna televíziós műsorában vendégeskedtem, ahol a többiekkel az időskori társkeresésről beszélgettünk – mondta Kereskedő Emőke. – Mellettem két színésznő ült, mindketten elmúltak már 65 évesek, több darabban szerepeltek párhuzamosan: szépek, természetesek és fiatalosak voltak. Mindketten arról meséltek, hogy úgy érzik, kellemesen és kiegyensúlyozottan érzik magukat egyedül, jó hazaérniük este, becsukni maguk mögött az ajtót. Úgy fogalmaztak, akkor kezdődik az „énidejük”. Milyen társra vágyunk, ha vágyunk, de elmúltunk már 65 évesek? Mi a fontos 20 évesen és mi a lényeges 70 felett?

Kereskedő Emőke szerint egy új, időkori szerelem nem csupán romantikus, hanem szó szerint életmentő is lehet

Forrás: Antal Saci

Fiatalon a külső és a szikra számít, idősebb korban azonban a társaság, a gondoskodás a legfőbb érték, szögezte le a lelki gondozó. Hozzátette, bár minden korosztály tagja a lelki társát keresi, életkoronként változhatnak a szempontok.

– Egy idősödő embernél döntők lehetnek a beszélgetések, a közös étkezések, séták, a közösségi programok társas megélései. Egyik kedves férfi ismerősöm, aki régóta egyedül él, otthonában magában beszélget, hogy aztán az idősklubban képes legyen megfelelő módon kommunikálni. Úgy érzi, ha egyedül marad, veszít ebből a képességéből. Az egyedüllét valóban beindíthat, vagy felgyorsíthat bizonyos negatív folyamatokat, például a dementálódást. Míg néhány évtizeddel ezelőtt a falusi bálok, táncházak és szüreti mulatságok voltak az idősebbek ismerkedésének legfőbb helyszínei, ma sokan az interneten próbálnak szerencsét. A társkereső oldalak és közösségi csoportok csordultig vannak 60 év feletti felhasználókkal. Ugyanakkor egyre többen csalódnak: a hamis profilok, félrevezető fotók és komolytalan szándékok sokaknak kedvét szegik. Ez a korosztály egyébként is célcsoportja a szélhámosoknak. Sajnos tudok nagyon szomorú esetekről, ahol az idős ember nem tudta feldolgozni, hogy becsapták a világháló segítségével.

Patrick Steward és Sunny Ozell

Forrás: Getty Images

Sokan harminc-negyven évnyi házasság után maradnak özvegyen, vagy egyedül. Nekik különösen nehéz újra nyitni – nem csupán a gyász, a veszteség feldolgozása miatt, hanem azért, mert a hosszú együttélés után minden ismerkedés szokatlannak tűnik, folytatta Kereskedő Emőke, aki Gyászfeldolgozás Módszer specialistaként is tevékenykedik.