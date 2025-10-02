október 2., csütörtök

Ihos József lesz a sztárvendég!

Ünnepi pillanatok Alapon: a polgármester és a közösség a szépkorúakat köszönti!

Alapon az Idősek Világnapja alkalmából több programmal is köszöntötték a szépkorúakat. Az idősek tisztelete és megbecsülése a hétvégi ünnepi műsor központi üzenete lesz.

Bokányi Zsolt
Ünnepi pillanatok Alapon: a polgármester és a közösség a szépkorúakat köszönti!

Forrás: Az önkományzat

Forrás: Az önkományzat

Alapon az Idősek Világnapja jegyében Suplicz Attila polgármester személyesen látogatta meg a „Háló” Dél-Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szépkorú tagjait, valamint részt vett az Aranyfűz Otthon ünnepi műsorán. Mindkét alkalommal jó egészséget és boldog éveket kívánt a település szépkorú polgárainak. Az ünnepi sorozat szombaton folytatódik: 13 órától az Arany János Művelődési Ház ad otthont a községi rendezvénynek, ahol szeretettel várják Alap minden szépkorú polgárát. Az esemény sztárvendége Ihos József lesz, és színvonalas műsorral kedveskednek a résztvevőknek.

 

