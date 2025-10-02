Rövidesen elkészül Baracson az idősek otthona

A Baptista Szeretetszolgálat Fejér három településén (Seregélyesen, Sárosdon és Velencén) fenntartója oktatási intézményeknek, iskoláknak és óvodáknak, szociális intézményei pedig ugyancsak fontos feladatokat látnak el több helyszínen (Székesfehérváron, Seregélyes-Szőlőhegyen), valamint a segélyszervezet a logisztikai központját is a vármegyében (Pákozdon) üzemelteti. Jelenleg egy újabb fejlesztést hajt végre az éppen idén harminc éves humanitárius szervezet intézményi családjához tartozó Tábita Alapszolgáltatási Központ. Baracson a régi óvoda épületét kellett az elképzelésekhez alakítani, felújítani, bővíteni, hogy méltó otthont kapjanak az idős emberek..

Minap megérkeztek az első berendezési tárgyak, szekrények is az idősek otthonába

Forrás: feol.hu

Idős lakók költözhetnek be még az idén

A fenntartó célja az, hogy mielőtt végleg birtokba vehetővé válik az új idősek otthona, a lehető legjobb módon kialakítva már minden a beköltöző idős emberek ellátását és biztonságát szolgálja. Szerencsére az elmúlt enyhe télen jól tudtak haladni a munkálatokkal, amit azóta sem akadályozott semmilyen komolyabb probléma. Elkészült a födém és a tető, valamint a már meglévő épülethez való hozzáépítés, végeztek a belső munkálatok legtöbbjével. Miközben már jól halad az udvar – a kerítés, a járófelületek – kialakítása, minap megérkeztek és a helyükre kerültek az első berendezési tárgyak is. Az engedélyeztetési, hatósági eljárások lezártával várhatóan már idén beköltözhetnek az idős, új lakók – az igény nagyságát jól mutatja, hogy a jelenlegi negyvennél akár kétszer több férőhelyre is bőven volna jelentkező.