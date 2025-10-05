Vidáman telt az Idősek Napja, Ihos József műsorával (videóval)

Zsúfolásig megtelt az alapi művelődési ház szombaton, ahol az Idősek Napja Alapon különleges hangulatban telt. A rendezvényen Suplicz Attila polgármester és Varga Gábor országgyűlési képviselő köszöntötték a szépkorúakat, méltatva az idősebb generáció életútját, tapasztalatát és közösségben betöltött szerepét.

Idősek Napja Alapon

Fotó: Bokányi Zsolt

Az est sztárvendége Ihos József humorista volt, aki a tőle megszokott derűvel és rögtönzéseivel szórakoztatta a közönséget. A nevetésből ezúttal sem maradhatott ki Kató néni, a magyar humor legendás alakja sem, akit a művész „magával hozott” az estre.

Kató néni, a magyar humor ikonja Kató néni, Ihos József legendás figurája, több mint három évtizede része a magyar humor történetének. A jellegzetes hangú, életvidám falusi asszony karaktere generációkat nevettetett meg, miközben mindig magában hordozta a hétköznapok bölcsességét és kedves öniróniáját. Kató néni nem csupán egy szerep – ő maga a magyar kabaré egyik legemblematikusabb alakja, aki minden fellépésen újra elhozza a jókedv és a nosztalgia hangulatát.

Idősek Napja Alapon

A jó hangulatú rendezvény közös vacsorával zárult, amelyet az önkormányzat vendégszeretete és figyelmessége tett teljessé. A program célja idén is az volt, hogy kifejezze a közösség megbecsülését és szeretetét az idősek iránt, humorral, zenével és őszinte mosollyal.