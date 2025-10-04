Ünnepi hangulatban telt az Idősek Napja Abán (Videó)

Az Idősek Napja Abán október 3-án, pénteken került megrendezésre a Tanka János Művelődési Ház és Városi Könyvtárban. Az eseményen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő és Képliné Molnár Ildikó, a város polgármestere, aki hangsúlyozta: az idősek élettapasztalata és jelenléte nélkülözhetetlen érték a közösség számára.

Idősek Napja Abán! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Idősek Napja szeretetben!

A színes programot az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde kisgyermekeinek műsora nyitotta meg, amely nagy sikert aratott a közönség körében. Ezt követően előadás várta a résztvevőket, majd az ünnepi este a Fórum Étteremben folytatódott. Az előzetesen regisztrált szépkorúakat itt közös vacsora és Tóth Tünde fellépése várta, amely emelte az est hangulatát.

A polgármester az esemény előtt külön köszöntötte a város idős lakóit:

Kívánom, hogy minden idős ember érezze, mennyire fontos és értékes része közösségünknek!

– fogalmazott Képliné Molnár Ildikó. A meghitt rendezvény végig azt a célt szolgálta, hogy kifejezze a közösség háláját és szeretetét a szépkorúak iránt, akiknek szerepe pótolhatatlan Aba életében.