október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kétszeres figyelmesség, kétszeres öröm!

17 perce

Dupla szeretet, dupla ünnep: Idősek Napja Abán

Címkék#műsor#Idősek Napja#Aba

A meghitt hangulatú esemény nemcsak az időseknek szólt, hanem a város egész közösségének is üzenetet hordozott: az idősebb generáció nélkül nem teljes a jelenünk. Az idősek köszöntése és megbecsülése állt a középpontban Abán, ahol az Idősek Napja alkalmából bensőséges ünnepséget rendeztek az Abai Idősek Otthonában.

Bokányi Zsolt

Az ünnepségen a fellépők és a szervezők szívből jövő műsorral lepték meg a szépkorúakat, akik szeretettel és hálával fogadták a figyelmességet. A gondos előkészületeknek köszönhetően az esemény felemelő pillanatokkal gazdagította az idősek közösségét, és erősítette azt az összetartozást, amelyre mindenkinek szüksége van. 

idősek
Idősek napi ünnepség Abán
Forrás: Az önkormányzat

Idősek ünnepe két napon át

Az ünnepi sorozat azonban még nem zárult le. Holnap, október 3-án, pénteken 18 órakor a Tanka János Művelődési Ház és Városi Könyvtár ad otthont az idősek napi műsornak, ahol az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde kisgyermekei lépnek színpadra. Az est folytatásaként az előzetesen regisztrált szépkorúakat közös vacsora és Tóth Tünde, Alapról érkező előadása várja a Fórum Étteremben. Az abai Idősek Napja ismét rámutatott arra: az idősek megbecsülése nemcsak ünnepi alkalmakon, hanem a mindennapokban is közösségi felelősségünk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu