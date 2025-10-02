Dupla szeretet, dupla ünnep: Idősek Napja Abán

Az ünnepségen a fellépők és a szervezők szívből jövő műsorral lepték meg a szépkorúakat, akik szeretettel és hálával fogadták a figyelmességet. A gondos előkészületeknek köszönhetően az esemény felemelő pillanatokkal gazdagította az idősek közösségét, és erősítette azt az összetartozást, amelyre mindenkinek szüksége van.

Idősek napi ünnepség Abán

Forrás: Az önkormányzat

Idősek ünnepe két napon át

Az ünnepi sorozat azonban még nem zárult le. Holnap, október 3-án, pénteken 18 órakor a Tanka János Művelődési Ház és Városi Könyvtár ad otthont az idősek napi műsornak, ahol az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde kisgyermekei lépnek színpadra. Az est folytatásaként az előzetesen regisztrált szépkorúakat közös vacsora és Tóth Tünde, Alapról érkező előadása várja a Fórum Étteremben. Az abai Idősek Napja ismét rámutatott arra: az idősek megbecsülése nemcsak ünnepi alkalmakon, hanem a mindennapokban is közösségi felelősségünk.