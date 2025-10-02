53 perce
Dupla szeretet, dupla ünnep: Idősek Napja Abán
A meghitt hangulatú esemény nemcsak az időseknek szólt, hanem a város egész közösségének is üzenetet hordozott: az idősebb generáció nélkül nem teljes a jelenünk. Az idősek köszöntése és megbecsülése állt a középpontban Abán, ahol az Idősek Napja alkalmából bensőséges ünnepséget rendeztek az Abai Idősek Otthonában.
Az ünnepségen a fellépők és a szervezők szívből jövő műsorral lepték meg a szépkorúakat, akik szeretettel és hálával fogadták a figyelmességet. A gondos előkészületeknek köszönhetően az esemény felemelő pillanatokkal gazdagította az idősek közösségét, és erősítette azt az összetartozást, amelyre mindenkinek szüksége van.
Idősek ünnepe két napon át
Az ünnepi sorozat azonban még nem zárult le. Holnap, október 3-án, pénteken 18 órakor a Tanka János Művelődési Ház és Városi Könyvtár ad otthont az idősek napi műsornak, ahol az Abai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde kisgyermekei lépnek színpadra. Az est folytatásaként az előzetesen regisztrált szépkorúakat közös vacsora és Tóth Tünde, Alapról érkező előadása várja a Fórum Étteremben. Az abai Idősek Napja ismét rámutatott arra: az idősek megbecsülése nemcsak ünnepi alkalmakon, hanem a mindennapokban is közösségi felelősségünk.