Ettől a téli gumi sem véd meg – erre kell figyelni az ősz beköszöntével az utakon

Az őszi időjárás beköszöntével az elkövetkezendő időszakban előfordulhat, hogy a hőmérséklet a „bűvös" hét celsius fok alá is eshet a hajnali, és az esti órákban. Ilyenkor már nem ajánlatos a nyári abroncsokkal nekivágni az utazásnak, pláne ha az igen kopott állapotban van. Azonban hiába rakjuk fel az autónkra a téli gumit, van egy jelenség amely akár életveszélyes is lehet, ha nem a megfelelő vezetési stílusban közlekedünk az egyébként is csúszós úton.

Az őszi időjárás sok veszélyt rejt magába az utakon.

Az őszi időjárás velejárója, a lehulló levelek az aszfalton, és a vadveszély

Önmagában lehulló levelek nagy veszélyt nem jelentenek a száraz aszfalton, mert a légmozgás gyakorlatilag másodpercek eltakarítja őket az útról. Azonban egy esőzés után, a nedves körülmények között fékezéskor a gumi az aszfalt helyett a levélen tapad meg, amely olyan hatást idéz elő, mintha jégen fékeznénk meg az autót ezáltal a féktávolság jelentősen nőhet, és a fékhatás szinte a nullával lesz egyenlő. Ekkor jön képbe az is, hogy ebben az időszakban több vadon élő állatnak tart a párzási időszaka, emiatt sokkal többször kelnek át a nyílt útszakaszokon, ami miatt előfordulhat, hogy hirtelen erős lassulást kell alkalmazni, amely egy levelekkel borított nedves aszfalton életveszélyes is lehet.

A megváltozott látási viszonyok is komoly gondot jelentetnek

A növekvő páratartalom miatt a sűrű köd is megnehezítheti a vezetési körülményeket. Érdemes az ősz beköszönte előtt ellenőrizni az autó összes világítóberendezését, különösen a ködlámpákat. Még akkor is, ha úgy érzékeljük, hogy mindegyik működik, érdemes tartalék izzókat vásárolni, és azokat az autóban tartani ha esetleg kiégnének, gyorsan lehessen cserélni.